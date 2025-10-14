«Кнут против России». Зачем Зеленский едет к Трампу?

Американист Дудаков: за Tomahawk у Зеленского потребуют не участвовать в выборах

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.

По данным Bloomberg, Зеленский рассматривает встречу в качестве продолжения двух обстоятельных телефонных разговоров с Трампом, которые состоялись на прошлой неделе.

«Нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Вместе с Зеленским в Вашингтон поедут премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты рассматривают возможность одобрения поставок ракет Tomahawk Киеву. При этом в Вашингтоне понимают, что это станет «новым шагом эскалации» в украинском конфликте.

«Мы можем и не сделать этого, но мы можем это сделать. Я думаю, уместно поднять этот вопрос — да, я хочу этого. Я хочу, чтобы война была завершена», — сказал Трамп на борту Air Force One.

Кроме того, американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США сделают крупное объявление насчет поставок оружия Украине 15 октября.

В последний раз Зеленский посетил Белый дом в середине августа, через несколько дней после встречи Трампа с президентом Владимиром Путиным на Аляске. К Зеленскому присоединилась группа европейских лидеров, которые выступили в качестве дипломатической поддержки после напряженной встречи Трампа и Зеленского в феврале.

При этом издание Politico считает, что отношения между лидерами Украины и США «значительно потеплели после противостояния в Овальном кабинете в феврале».

«Трамп отказался от своей стратегии нянчиться с Путиным, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам», — говорится в материале.

Возможные темы

Согласно официальным заявлениям, в ходе предстоящего визита украинская делегация сосредоточится на решении энергетических проблем и вопроса о поставках вооружений.

Агентство Axios предполагает, что в ходе встречи американский и украинский лидер обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. В частности, стоит ли США предоставить ракеты большой дальности Tomahawk.

При этом в Киеве считают, что Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США ради новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую поддержку. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«У Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — «Газета.Ru») помочь», — отметил он.

По мнению Соскина, Зеленский готов на все, чтобы получить желаемые поставки дальнобойных ракет Tomahawk.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что разговоры администрации Трампа о поставках Tomahawk — это публичный шантаж, который не обеспечит реальные поставки ракет Киеву.

«России есть чем ответить, если США передаст Украине Tomahawk, например, Москва может предать аналогичные ракеты той же Венесуэле или Ирану. Для Трампа это все одна большая игра, он прощупывает границы дозволенного, сначала повышает ставки, а потом понижает.

На самом деле Зеленского вызвали в Вашингтон, потому что Трамп хочет повторить свой ближневосточный триумф и на Украине», — сказал экс-нардеп.

Он отметил, что украинский конфликт еще более сложный, чем ближневосточный, и есть некоторые требования России, на которые США не готовы идти, например, о денацификации и демилитаризации Украины.

«Россия давно сформировала определенные требования, в том числе по вопросу территорий, но Украина никаких вопросов решать не готова. При этом Трамп принял эту позицию России и говорил ранее, что Киеву придется чем-то пожертвовать. Он донесет Зеленскому, что надо будет чем-то жертвовать, как это было и на Ближнем Востоке», — заявил Олейник.

Он отметил, что второй важный вопрос, который Зеленский приедет обсуждать в Вашингтон, — это конфискация российских активов.

«Зеленский хочет, чтобы Трамп надавил на европейцев по вопросу конфискации российских активов, хотя бы их части, так как на Украине денег нет совершенно. Конечно, поднимется и вопрос о дополнительных санкциях со стороны США», — заключил Олейник.

Будут Tomahawk или нет?

Ключевой вопрос предстоящей встречи Зеленского и Трампа — это поставки Tomahawk и обсуждение целей, которые этими ракетами можно будет поражать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Скорее всего, Трамп разрешит Киеву бить только по военной инфраструктуре, а Зеленский будет требовать возможности ударов и по гражданским объектам. В любом случае, какими бы ни были цели, это будет новый виток развития конфликта», — сказал политолог.

Он не исключил, что после того, как США решат поставить Украине Tomahawk, Германия одобрит поставки Taurus.

«Раньше Германия колебалась в этом решении и как бы смотрела на США, как на флагман западного мира. Но если это решение примет Трамп, то примет и канцлер ФРГ. В целом, если уже заговорили об отправке, то отправят точно, это стандартная схема Запада», — добавил Блохин.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев также уверен, что на встрече Зеленского и Трампа главным образом будут обсуждать вопрос о поставке Tomahawk.

«Проблема здесь состоит в том, что Tomahawk в силу своей технической сложности будут запускаться исключительно американцами, но надо создать дымовую завесу и разработать сценарий, когда все это можно якобы скинуть на Украину. Кроме того, Трамп рассчитывает, что после угроз о поставках Tomahawk Россия будет готова пойти на уступки, а потому надо и Киев подготовить и научить, что в таком случае отвечать и чего требовать», — сказал Васильев «Газете.Ru».

Трамп будет очень быстро «двигать фишки» после того, как он себя объявил миротворцем после решения конфликта на Ближнем Востоке, считает американист.

«Трампу нужно хотя бы заявить, что он урегулировал проблему на Украине, хотя бы сделать вид, что соглашения подписаны и все хорошо, без оглядки на то, сколько этот мир продлится.

А потому он будет двигать фишки, тасовать разные возможности переговоров и оказывать давление, чтобы повторить тот же сценарий, который уже сработал на Ближнем Востоке», — заключил Васильев.

В свою очередь американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что сейчас очень удачное время для Зеленского.

«Дело в том, что в США сейчас все еще шатдаун и правительство фактически находится в параличе, так как не может принять бюджет. В этой связи украинское лобби стремится все-таки какие-то бюджеты под себя согласовать в рамках бюджетного процесса», — пояснил Дудаков.

Взамен на поставки ракет Трамп будет требовать от Зеленского отказаться от участия в выборах, считает политолог.

«Со стороны Трампа, я думаю, будет оказываться давление на Зеленского. То есть если Вашингтон соглашается предоставить ракеты, то в ответ потребуются политические уступки от Банковой. Например, Штаты могут потребовать от Зеленского обещания не участвовать в будущих выборах, то есть будет запускать какой-то процесс смены власти, чтобы привести кого-то более управляемого», — заключил Дудаков.

Вновь внутренний раскол

Американист Дудаков подчеркнул, что по вопросу о поставках Tomahawk на Украину внутри Соединенных Штатов нет однозначного мнения.

«По Tomahawk присутствует серьезный раскол внутри администрации Трампа. Ястребы скорее за поставки и большее давление на Россию, а вот реалисты скорее против. Однако последнее слово остается за Трампом», — сказал американист.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может повлиять на мнение Трампа по вопросу поставок вооружений Украине с целью наладить эффективную коммуникацию с Москвой. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«(Уиткофф. — «Газета.Ru») понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, Уиткофф — один из представителей американского истеблишмента, которые понимают бессмысленность угроз в адрес России.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев не исключает, что Уиткофф может в ближайшее время вновь посетить Москву, чтобы сыграть роль «пряника».

«Если мы рассматриваем обещания о поставке Tomahawk на Украину как некий кнут против России, то Уиткофф может приехать в Москву, чтобы предложить снять некоторые санкции и наладить экономическое сотрудничество. И таким образом он выступит в роли пряника. Это тоже часть сценария Трампа, чтобы быстрее заставить стороны сесть за стол переговоров», — пояснил Васильев.