«Мы уже сегодня под огнем». В Германии предупредили о риске конфликта с Россией

Разведка ФРГ: война с Россией может начаться в любой момент

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер считает, что открытое противостояние Запада и России может начаться уже сейчас. В Москве «воспринимают сдержанность и снисходительность как слабость», уверен он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что противостояние между Россией и странами Запада может перерасти в открытый военный конфликт в любой момент.

«В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», – цитирует его слова Bloomberg.

По мнению Йегера, действия России направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание общества.

«Гибридные средства, которые Россия использует для достижения этой цели, теперь стали повсеместными. Частота подобных отдельных инцидентов представляет собой новый уровень конфронтации — конфронтации, в которой Россия рассматривает нас как противника и воюющую сторону», — заявил глава разведки.

На слушаниях в бундестаге он призвал «не сидеть сложа руки». По его мнению, возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. «Мы уже сегодня находимся под огнем», – указал он.

Йегер уверен, что в Москве «воспринимают сдержанность и снисходительность как слабость».

«Мы должны противостоять нашим оппонентам везде, где это необходимо. Для этого мы будем идти на более высокие риски, но контролируемо и последовательно», – заключил глава разведки.

Война с НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте 13 октября подтвердил, что альянс готовится к возможному прямому конфликту с Россией. Он предположил, что если Китай решит вторгнуться на Тайвань, то может попросить Россию «отвлечь НАТО».

«Война НАТО с Россией будет совершенно не такой, как на Украине. Я не буду сейчас говорить о деталях, чтобы не подсказывать русским», — сказал Рютте.

На прошлой неделе немецкий военный историк Зенке Найтцель предрек столкновение России и НАТО в ближайшие три года. «И вполне возможно, что нашим войскам придется воевать в Литве. В следующем году, через год, через три года — кто знает? Но опасность существует», – заявил он Bild.

Эксперт также призвал Берлин вкладывать больше средств в системы защиты от БПЛА.

Дроны над ФРГ

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена не принимал и не отправлял рейсы из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников. 9 октября неизвестный беспилотник зафиксировали над базой НАТО в городе Гейленкирхен в Германии. БПЛА пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты. После этого территорию вокруг базы немедленно обыскали, но ничего не нашли.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инциденты с дронами в ЕС являются частью гибридной войны. В европейском небе происходит «нечто новое и опасное», отметила она.

12 октября ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) потребовала, чтобы власти страны приняли решительные меры по уничтожению неопознанных беспилотников над аэропортами страны.

«Меня злит, что необходимость что-то предпринимать по проблеме дронов осознается только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет», — заявил президент ассоциации Петер Гербер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Повторяют эту чушь раз за разом»

При этом в начале октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин назвал чушью заявление о том, что Россия нападет на НАТО.

«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – сказал он.

Путин призвал их заняться проблемами своих стран.

«Уймитесь, спите спокойно», — добавил он.