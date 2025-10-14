На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский политик раскрыл истинные цели Зеленского на встрече с Трампом

Экс-советник Соскин: Зеленский встретится с Трампом ради новой ресурсной сделки
true
true
true
close
Al Drago/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретиться с президентом США Дональдом Трампом 17 октября ради новой сделки по ресурсам. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — «Газета.Ru») помочь», — подчеркнул он.

Как отметил Соскин, Зеленский готов на все, чтобы получить ракеты Tomahawk.

На этом фоне политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Германия может отправить свои ракеты Taurus на Украину, если США передадут Tomahawk в ВСУ.

По словам Блохина, анонс встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «почти наверняка» говорит о том, что США готовы дать Киеву Tomahawk.

Трамп подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Ранее в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами