Украинский политик раскрыл истинные цели Зеленского на встрече с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский встретиться с президентом США Дональдом Трампом 17 октября ради новой сделки по ресурсам. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — «Газета.Ru») помочь», — подчеркнул он.

Как отметил Соскин, Зеленский готов на все, чтобы получить ракеты Tomahawk.

На этом фоне политолог-американист Константин Блохин отмечал, что Германия может отправить свои ракеты Taurus на Украину, если США передадут Tomahawk в ВСУ.

По словам Блохина, анонс встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «почти наверняка» говорит о том, что США готовы дать Киеву Tomahawk.

Трамп подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Ранее в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине.