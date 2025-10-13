«Может кончиться плохо для всех». Медведев предостерег Трампа от передачи Киеву ракет Tomahawk

Передача Украине ракет Tomahawk, дальность полета которых позволяет нанести удар по Москве, может «кончиться плохо для всех», предупредил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что слова американского лидера Дональда Трампа останутся «очередной пустой угрозой». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тем временем поддержала поставки Tomahawk, которые, по ее мнению, «сделают Россию слабее».

Именно США, а не Украина будут запускать ракеты Tomahawk по российской территории, если их все-таки передадут ВСУ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

12 октября президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возможных поставок Tomahawk на Украину. Одновременно он предупредил, что Вашингтон передаст Киеву ракеты, «если эту войну не удастся урегулировать».

«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: (президент США) Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — прокомментировал Медведев заявление Трампа.

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Остается надеяться, что это очередная пустая угроза», – заявил замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что передача ракет Киеву может «кончиться плохо для всех», и «прежде всего — для самого Трампа».

В Кремле обеспокоены

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что пока никаких четких договоренностей о разговоре президентов России и США, в ходе которой они могли бы обсудить поставки Tomahawk, нет.

«Как только появятся, разговор состоится», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома говорил лишь о «возможности проведения» такого разговора.

Ранее в Кремле отмечали, что у Москвы потенциальные поставки ракет Tomahawk Киеву вызывают «крайнюю обеспокоенность», особенно учитывая, что такое оружие может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении.

«Вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. Мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину 12 октября.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала поставки ракет Tomahawk Киеву.

«Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее», — подчеркнула Каллас на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

«Реальность отличается от игры»

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов уверен, что Киев не получит Tomahawk, потому что ВСУ все равно не смогут запустить ракеты без помощи американцев. Кроме того, с Tomahawk можно использовать как обычные боеприпасы, так и ядерные, и в Вашингтоне понимают эту «дополнительную напряженность».

«Управлять Tomahawk никто, кроме американцев, реально не может. То есть, запуск такого оружия не сможет производиться без американского присутствия. Это был первый момент. Второй важный момент заключается в том, что, пока Tomahawk находится в полете, нельзя определить, несет ли он обычный боеприпас или же ядерное оружие. Это создает дополнительную напряженность, которую понимают в Штатах», — сказал Климов в беседе с «Газетой.Ru».

«Игра на публику должна оставаться игрой, а реальность отличается от игры», – заключил он.

Военкор Евгений Поддубный полагает, что Москва будет трактовать любой запуск ракеты Tomahawk со стороны ВСУ по своей территории как ядерный удар, так как в воздухе отличить, какой именно она несет боеприпас, не получится.

«Москва уж не раз давала понять, что на повышение ставок со стороны противника, нам есть, чем ответить. Но нужна ли миру такая перспектива?» – написал он в Telegram.

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv заявил, что Трамп, угрожая передать Tomahawk, просто использует все доступные ему инструменты для укрепления позиций на переговорах.

«В целом, конечно, Вашингтон играет очень тонкую игру, связанную с тем, что несколько непоследовательная внешняя политика Трампа создает много рисков. И громкость действий США на мировой арене просто необходима, для того чтобы как-то придавать смысл всему происходящему», – пояснил он.

Чем опасны Tomahawk

Средняя стоимость одной ракеты Tomahawk составляет $1,3 млн.

Tomahawk имеет дальность полета 2500 км и, следовательно, способна нанести удар по любой точке европейской части России, включая Москву. Последняя версия, получившая название Block IV Tactical Tomahawk (TACTOM), оснащена каналом передачи данных, позволяющим переключаться между целями во время полета. Она может находиться в воздухе часами.

Последний раз ракету Tomahawk применяли в 2024 году, когда ВМС США и Великобритании ударили по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заверил, что Киев будет использовать ракеты только в военных целях и не будет атаковать мирных жителей в России. За последние дни Зеленский дважды созванивался с Трампом. Позже украинский лидер в эфире Fox News заявил, что ждет решения лидера США по Tomahawk.