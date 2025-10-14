На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе рассказали, кто из окружения Трампа может прекратить поставки Украине

Аналитик Меркурис: Уиткофф может удержать Трампа от поставок оружия Украине
U.S. Marines/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может влиять на главу государства Дональда Трампа по вопросу поставок вооружений Украине в целью наладить эффективную коммуникацию с РФ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«(Уиткофф. — «Газета.Ru») понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта, в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, Уиткофф — один из представителей американского истеблишмента, которые понимают бессмысленность угроз в адрес России.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Говорилось, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
