«Дела идут очень плохо»: Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям»

Трамп уверен, что Турция откажется от закупок российской нефти
true
true
true
Дональд Трамп заявил, что российская экономика на фоне конфликта на Украине «катится к чертям». По его мнению, Москве пора «остановиться», а чтобы ускорить этот процесс, Трамп предложил Турции полностью отказаться от российской нефти. При этом Банк России на прошлой неделе приводил противоположные оценки экономической ситуации в РФ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в стране продолжается умеренный экономический рост и отсутствует рецессия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экономика России находится в неудовлетворительном состоянии из-за вооруженного конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — отметил он.

Аналогичное заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. По его мнению, российская экономика «в ужасном состоянии, она разрушается».

На встрече с Эрдоганом Трамп в очередной раз раскритиковал действия России на Украине и призвал Москву «остановиться».

«Россия израсходовала миллионы и миллионы долларов в качестве бомб, ракет, боеприпасов и [человеческих] жизней <...> и практически не добилась территориальных приобретений. Думаю, пришло время остановиться. Я действительно [так] думаю», — отметил глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что турецкий лидер способен оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине.

«[Эрдоган] мог бы оказать большое влияние, если захочет. Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным», — сказал он.

Трамп призвал Анкару перестать закупать российскую нефть, поскольку у нее есть «множество вариантов», в отличие от Венгрии и Словакии, у которых нет выхода к морю.

«Если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал <…> Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее [нефть] у множества других людей», — высказался Трамп.

По информации газеты Hürriyet, Россия в 2024-м, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа и нефти в Турцию.

«Сами скоро сдохнут»

18 сентября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме заявила, что в стране продолжается экономический рост, его темпы сейчас более умеренные. Летом были заметны признаки активизации в экономике — в потребительском спросе и корпоративном кредитовании, уточнила она.

«У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается», — цитируют ее «Ведомости».

27 июня российский президент Владимир Путин подчеркнул, что западные санкции не смогли «похоронить» российскую экономику, при этом в Германии и во Франции «вообще все балансируют на грани рецессии».

«Они [страны Запада] все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая. У нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом — 4,1%. В этом будет скромнее намного с целью борьбы с инфляцией, но мы целенаправленно это делаем», — сказал он.

Обещание Трампа

23 сентября Трамп сообщил, что Украина при поддержке Евросоюза «могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше». После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно», и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Однако позднее, на встрече с Эрдоганом, он сказал: «Я никогда никого не назову «бумажным тигром».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя критику со стороны Трампа, обратил внимание, что американский лидер «снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «как слаба Россия».

По информации CNN и New York Post, риторика Трампа — это «стратегический ход», который направлен на то, чтобы надавить на Москву и усадить ее за стол переговоров.

На этом фоне контакты Москвы и Вашингтона продолжаются. Так, 24 сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие понимания, достигнутого во время саммита на Аляске.

Лавров после встречи с американским коллегой, проходя мимо журналистов, продемонстрировал жест «класс».

