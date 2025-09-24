«Трамп прав». ЕС готовит пошлины на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Еврокомиссия намерена ввести пошлины на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Они могут начать действовать уже до конца 2025 года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен согласилась с президентом США Дональдом Трампом, ранее заявившим, что Венгрия и Словакия покупают нефть и газ у России, «одновременно ведя против нее войну». При этом в Братиславе заявили, что альтернативы российским ресурсам у них нет, а в Будапеште упрекнули другие европейские сраны в «лицемерии».

Евросоюз до конца года введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию, пишет Rzeczpospolita.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что пошлины необходимы, чтобы заставить страны искать альтернативных поставщиков. В настоящий момент Венгрия и Словакия — единственные страны ЕС, «таким образом до сих пор финансирующие Россию», отметила она.

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп призвал европейские страны прекратить закупки энергоносителей у России. Во вторник, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, Трамп вновь указал, что европейцы покупают нефть и газ у России, «одновременно ведя против нее войну».

«Они фактически финансируют войну против самих себя... Они должны немедленно прекратить покупать все энергоносители у России», — сказал американский лидер.

«Трамп абсолютно прав», — заявила фон дер Ляйен.

Летом Еврокомиссия представила план постепенного отказа от поставок российских энергоносителей к концу 2027 года, но на прошлой неделе ускорила этот процесс.

Импорт российской нефти в ЕС упал с 26 до 3% из-за эмбарго, введенного в декабре 2022 года. Венгрия и Словакия при этом добились освобождения от обязательств прекратить закупки из-за проблем с замещением поставок.

«Специфическое положение»

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил журналистам, что у его страны нет «разумной и финансово жизнеспособной» альтернативы российским газовым и нефтяным поставщикам.

Страна призывает ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из России в 2027–2028 годах и дать ей дополнительный срок, чтобы диверсифицировать поставки.

«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из РФ, представленном президентом Еврокомиссии. Мы сказали: «Ок, но у нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут», – сказал Бланар.

По его словам, Братислава может потерять более €10 млрд, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от «Газпрома».

«Пытаются заставить оправдываться»

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что его страна покупает лишь 2,2% российского экспорта, а «лицемерные» европейские страны — в разы больше, но через посредников. Он подчеркнул, что в последние годы европейские страны нарастили импорт нефти из Азии в 10–12 раз.

«Некоторые пытаются заставить нас, венгров, оправдываться, ведь мы покупаем нефть и газ у России. Те, кто говорит об этом в Европе, пытаются этим эффектным и громким обвинением скрыть, что подавляющее большинство стран Западной Европы по-прежнему окольными путями покупают у России большие объемы, например, нефти.

Доказательством этого служит тот факт, что, по последним данным, в Венгрию идет лишь 2,2% от общего объема российского экспорта нефти», — сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Испытания последних недель ясно показали, что хорватский нефтепровод JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, подчеркнул министр. По его словам, ветка может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу «Дружба».

«Расхождение желаний и реальности». Почему ЕС не может согласовать санкции против России? Газета Politico сообщила, что Евросоюз не сможет представить 19-й пакет санкций против России в среду... 16 сентября 16:40

«В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод, будучи единственным трубопроводом, безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах. Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти», — резюмировал глава министерства.