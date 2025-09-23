Госсекретарь США допустил введение санкций против России

Власти Соединенных Штатов допускают введение новых рестрикций против России, однако это может навредить посреднической роли страны в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«В какой-то момент он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) может принять решение о введении новых санкций», — заявил он.

По словам Рубио, конфликт между странами может «продлится еще два года», если американская сторона решит ужесточить санкции.

Он добавил, что США считают абсурдным ситуацию, при которой европейские страны требуют от Вашингтона антироссийских санкций, однако сами закупают энергоресурсы из России.

Рубио в ходе беседы с журналистами допустил, что США в какой-то момент могут прекратить содействовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом глава Белого дома выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

