На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США допустил введение санкций против России

Рубио: введение рестрикций против России может навредить посреднической роли США
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Власти Соединенных Штатов допускают введение новых рестрикций против России, однако это может навредить посреднической роли страны в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«В какой-то момент он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) может принять решение о введении новых санкций», — заявил он.

По словам Рубио, конфликт между странами может «продлится еще два года», если американская сторона решит ужесточить санкции.

Он добавил, что США считают абсурдным ситуацию, при которой европейские страны требуют от Вашингтона антироссийских санкций, однако сами закупают энергоресурсы из России.

Рубио в ходе беседы с журналистами допустил, что США в какой-то момент могут прекратить содействовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. При этом глава Белого дома выразил надежду, что Вашингтону не придется идти на такой шаг.

Ранее в Кремле рассказали о реакции США на заявление Путина о ДСНВ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами