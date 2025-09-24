«Бумажных медведей не бывает»: в Москве ответили на слова Трампа о военной мощи России

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что экономика России — в «ужасном состоянии», назвав страну «бумажным тигром». В Кремле американскому лидеру ответили, что Россия скорее не тигр, а медведь, а «бумажных медведей не бывает». Российские политики раскритиковали слова Трампа о «бессмысленной войне» и слабости России, заявив, что республиканец «попал в альтернативную реальность». А западные СМИ сообщили, что изменившаяся позиция американского президента — это плохая новость для Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром».

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков радио РБК.

Он добавил, что сейчас в риторике Трампа доминирует позиция, которую он услышал от украинского президента Владимира Зеленского. При этом российский лидер Владимир Путин давно знаком с Трампом, они общаются на «ты» и могут обсуждать любые темы, доносить друг до друга основные посылы. По словам Пескова, было бы неверно ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между Россией и США.

Пресс-секретарь отметил, что Москва открыта для урегулирования конфликта, и Трамп не может этого не видеть. При этом он заявил, что вокруг России «идет война», которую нужно выиграть.

«То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего», — заявил Песков.

Он также объяснил, почему боевые действия продолжаются больше трех лет. По его словам, российская армия продвигается аккуратно, чтобы не подрывать наступательный потенциал.

«Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших», — отметил Песков.

Что сказал Трамп

Позиция президента США изменилась после того, как он встретился с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп написал пост в Truth Social, в котором заявил, что Украина сможет не только вернуть утраченные территории, но и «даже пойти дальше».

Трамп назвал участие России в конфликте на Украине «бесцельным» и заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии».

«Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — написал Трамп.

По его мнению, «Путин и Россия столкнулись с большими экономическими проблемами, и сейчас самое время для Украины действовать».

«Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что захочет», — добавил Трамп.

В разговоре с президентом Франции Макроном Трамп сказал, что хорошие отношения с Путиным, «к сожалению, ничего не значили» для урегулирования конфликта.

Как на это отреагировали в России

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что американский лидер «снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «как слаба Россия».

«После встречи с киевским и парижским клоунами он [Трамп] опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и «бумажный тигр». <...> Трамп не такой! Не сомневаюсь — он вернется. Он всегда возвращается», — написал Медведев.

Он отметил, что суть успешного госуправления — часто кардинально менять свою точку зрения.

Бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале менее оптимистично высказался по поводу заявления Трампа. Он считает, что американский лидер провоцирует Россию.

«Старый и беспокойный американский дед троллит нас тем, что, мол, «нормальная военная держава» закончила бы такую войну за неделю. Я понимаю, какой смысл этот безумец вкладывает в свои слова. Его идеалом является Нетаньяху с изуверами в израильском Генштабе, сравнявшие с пустыней палестинские города с их населением. Американский дед хотел бы, чтобы русские города Киев, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Львов были стерты нами в пыль — ему на потеху», — написал Рогозин.

Сенатор добавил, что России «приходится воевать связанными руками», намекнув, что можно было бы использовать ядерное оружие.

Военкор Александр Коц предположил, что Зеленский показал Трампу удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также ликвидацию позиций ВС РФ, уничтожение вертолетов в Крыму, «взятые с потолка цифры», что и поменяло восприятие Трампа. При этом, по словам Коца, Зеленский не показал пропорцию передачи тел при обмене, насильственную мобилизацию на Украине, дезертирство украинских бойцов и «черные дыры» в бюджете.

«С точки зрения пиара Зеленский, как обычно, отработал на пять. Осталось доказать на практике то, что он показал в клипах. Что Трамп ему и сказал — вы можете выйти на границы 91-го года, если судить по этим клипам. Ну дерзайте, а я посмотрю. Со стороны», — заключил Коц.

Почему слова Трампа — не на благо Украины

Издание The Telegraph негативно оценило вчерашнее заявление президента США, связав его с желанием Трампа дистанцироваться от конфликта.

«То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского… Вместо того чтобы пообещать новую поддержку Украине или активизировать действия против России, Трамп, похоже, передает все Европе и НАТО», — сказано в материале.

Журналисты издания отметили, что Трамп не говорил об ужесточении санкций против РФ или увеличении поставок оружия Украине. Единственное обязательство Вашингтона — продолжать продавать оружие союзникам, констатируют авторы.

«Трамп умывает руки от войны в Украине... Звучит так, как будто с него хватит», — делает вывод The Telegraph.

«Страна.ua» пишет, что на мнение Трампа повлиял инцидент с беспилотниками в Польше. Издание считает, что американского лидера убедили в том, что Россия проигрывает и вот-вот столкнется с экономическим кризисом из-за санкций и ударов по НПЗ. По мнению авторов «Страна.ua», Трамп осознал невозможность быстро решить конфликт, поэтому решил на нем заработать.