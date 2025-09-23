На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»

Трамп назвал спецоперацию на Украине бесцельной борьбой
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на «бумажного тигра», — заявил американский лидер.

При этом также 23 сентября в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Кроме того, сегодня президент США выступил на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп упомянул Россию десять раз, один раз — Владимира Путина. Он упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами