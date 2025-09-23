Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на «бумажного тигра», — заявил американский лидер.

При этом также 23 сентября в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Кроме того, сегодня президент США выступил на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп упомянул Россию десять раз, один раз — Владимира Путина. Он упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину.