Трамп оценил состояние экономики РФ

Трамп заявил, что экономика РФ пришла в ужасное состояние из-за СВО
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика РФ пришла в ужасное состояние из-за СВО. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция которой ведется на сайте офиса Зеленского.

«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — заявил Трамп.

Одновременно Трамп заявил, что Россия обладает большой военной мощью.

23 сентября началась неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. На полях ГА готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Также глава российского МИД встретится с представителями других мировых держав и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе первого с 2019 года выступления на заседании ГА ООН президент США Дональд Трамп пригрозил России «серьезными пошлинами».Также он упрекнул страны НАТО в том, что они покупают российскую нефть вопреки его призывам.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил на вопрос, может ли НАТО сбивать российские истребители.

Переговоры о мире на Украине
