«Основной темой останется Украина»: чего ждать от 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке

Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках ГА ООН. Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке на неделю высокого уровня — 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая пройдет с 23 по 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

В Москве подтвердили, что на полях ГА ООН планируется встреча министра иностранных дел России и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что рассчитывает провести встречу с президентом Трампом в кулуарах Генассамблеи.

Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии, избранная председателем 80-й сессии, сформулировала тему встречи следующим образом: «Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека».

«Сохранить то, чего ООН достигла с 1945 года. Обновить нашу Организацию Объединенных Наций. Сделать нас, ООН, готовыми к будущему, готовыми к своему предназначению», — сказала Бербок.

Однако, по мнению многих экспертов, представленный девиз резко контрастирует с нынешним геополитическим ландшафтом. Юбилейная встреча омрачена глубокими глобальными разногласиями и конфликтами, подчеркивающими раздробленность организации.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог-международник Кирилл Коктыш считает, что «доминирующей» темой предстоящей высокой недели ГА ООН станет политическая конфронтация между Европой и США.

«Многие европейские лидеры ставят своей целью, по сути, заявить свое несогласие в отношении США и поставить им палки в колеса. При этом содержательно никто не предполагает, что европейцы возьмут на себя какие-то обязательства»,

— сказал политолог.

Он пояснил, что глобальный раскол между Европой и США будет выражаться в различных вопросах, обсуждаемых на ГА ООН, например, ситуации в Палестине и на Украине.

Трамп и Зеленский

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники подтвердила, что Белый дом начал подготовку к двусторонним переговорам между Трампом и Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

«Украинский лидер рассчитывает встретиться с Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе», — говорится в тексте статьи.

В ходе встречи Зеленский планирует обсудить обещанные послевоенные гарантии безопасности, которые украинский лидер считает критически важными для любого мирного соглашения, и призвать к введению «жестких санкций» против Москвы.

«Россия должна ощутить последствия своих действий. Необходимо адекватное противодействие, чтобы заставить ее искать мира. Жесткие санкции — это инструмент, который не позволит России стать угрозой для стран ЕС», — написал Зеленский в социальных сетях.

По мнению политолога Кирилла Коктыша, Зеленский сейчас находится под полным контролем европейских политиков, а потому будет вести разговор с Трампом по заранее оговоренному с Европой сценарию.

«Зеленский находится под явным влиянием глобалистов. В ходе встречи с американским лидером он будет пытаться реализовывать повестку глобалистов и попытается втянуть Вашингтон в максимальную конфронтацию с Россией, как это было при президенте Джо Байдене»,

— сказал «Газете.Ru» политолог.

В преддверии предстоящей встречи с Трампом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио.

«Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах», — написал Ермак в X.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась в середине августа в Белом доме. После личной встречи к главам государств присоединились европейские лидеры, в числе которых были генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Рубио и Лавров

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что на полях Генассамблеи состоится «первая с 2021 года» встреча российского главы МИД с госсекретарем США.

И в России, и в США ожидают, что встреча Лаврова и Рубио станет «весьма продуктивной», так как в ее ходе будут затронуты вопросы, касающиеся не только Украины, но и двусторонних отношений Вашингтона и Москвы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Основной темой встречи, конечно же, останется Украина, но будут и другие вопросы, например, урегулирование на Ближнем Востоке или отношения Китая и России.

Последняя тема очень беспокоит американцев, так как полноценных контактов с Пекином у Вашингтона до сих пор не было, и Россия в этом плане могла бы выступить посредником», — считает политолог.

Он также допустил, что Лавров и Рубио могут обсудить вопросы будущего двустороннего экономического сотрудничества.

«Судя по всему, Трамп достаточно спокойно относится к призывам Европы ввести санкции против России и не делает шагов в этом направлении. Так что Рубио может прощупать почву в плане каких-то договоренностей с Москвой», — заключил Ордуханян.

В свою очередь политолог-международник Кирилл Коктыш заявил «Газете.Ru», что Лавров имеет шанс продолжить ту коммуникацию, которая установилась между Москвой и Вашингтоном во время встречи президентов США и РФ на Аляске.

«Беседа не будет посвящена исключительно украинской теме. Интерес России в том, чтобы обсуждение носило широкий характер. Учитывая, что Зеленский фактически саботирует достижение договоренности, диалог двух ядерных сверхдержав не должен зависеть от хотелок не вполне адекватно ведущей себя страны», — заключил Коктыш.

Кроме американского госсекретаря на встречу с Сергеем Лавровым рассчитывает также и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, подобные переговоры могут стать «важной возможностью в рамках урегулирования всех конфликтов».

В состав российской делегации на ГА ООН, которую возглавит Лавров, вошли заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Палестинский вопрос

Еще одним вопросом, который будет стоять на повестке дня предстоящей высокой недели Генассамблеи ООН, является палестинская проблема. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил Рафаэль Ордуханян.

«В этом году, помимо всего прочего и уже привычной всем Украины, остро стоит вопрос Палестины. Особенно много внимание этой проблематике, скорее всего, уделят европейские лидеры. Естественно, Трамп будет всем этим разговорам противостоять, а потому неизбежно очередное столкновение интересов Европы и США», — сказал политолог.

По мнению Ордуханяна, именно в вопросе Палестины европейская коалиция готовится «дать бой» американскому лидеру.

Одним из мировых лидеров, который пропустит предстоящую высокую неделю ГА ООН, станет президент Палестины Махмуд Аббас, которому Вашингтон отказал в визе. В нарушение сложившейся практики Генассамблея разрешит Аббасу выступить на мероприятии по видеосвязи.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября.

В свою очередь власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на заявления ряда стран о признании палестинской государственности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Израиль готовит несколько вариантов ответных мер. В частности, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольства европейских стран в Иерусалиме.