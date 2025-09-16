Генсек ООН рассчитывает на встречу с российской и украинской делегациями

Гутерриш рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях ГА ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на встречу с российской и украинской делегациями на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что это будет важной возможностью в рамках [урегулирования] всех конфликтов», — заявил генсек организации.

По словам Гутерриша, у него запланированы встречи с представителями стран, а также с друзьями Израиля.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио могут встретиться в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН, однако говорить об этом пока рано, так как график встреч Лаврова еще не утвержден.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее Лавров заявил, что США проявляют интерес к сотрудничеству с Россией.