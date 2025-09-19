«Меры в отношении карт «Мир»: что входит в новый пакет санкций ЕС против России

В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия (ЕК) утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. В 19-й по счету список вошли в том числе меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России. Однако никаких упоминаний ограничений по шенгенским визам для российских туристов, о которых ранее говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, не было. Смогут ли новые санкции серьезно ударить по экономике РФ и почему не удалось согласовать ограничения по «шенгену» — в материале «Газеты.Ru».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет антироссийских санкций. Евросоюз намерен полностью запретить все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также ввести санкции против третьих стран, закупающих российские энергоресурсы.

Кроме того, Еврокомиссия планирует отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года и предложила использовать замороженные активы России для обеспечения кредитов Украине.

«С остатками наличности, связанными с российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава Евродипломатии Кая Каллас в своих социальных сетях также сообщила, что страны Европейского союза намерены ввести ограничительные меры против российской платежной системы «Мир».

«Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир», — написала она в личном аккаунте в социальной сети.

В 19-й пакет санкций также вошли:

ограничения против еще 118 судов, которые, по мнению ЕС, могли использоваться для транспортировки российской нефти;



меры против криптовалютных платформ;



снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель;



запрет на экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей;



ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и КНР.

При этом фон дер Ляйен не упомянула о введении более жесткого визового режима для российских туристов , о чем ранее сообщал ряд западных СМИ.

Нулевой эффект

В России новый пакет санкций назвали «больше пугалкой, чем реальной угрозой для Москвы».

«В этом пакете мы ничего экстра нового для себя не увидели. Россия уже научилась преодолевать все подобные ограничения, которые вводит Евросоюз, и этот новый пакет не станет исключением», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что на этот раз санкции согласовывали достаточно долго. По мнению Чепы, члены ЕС затягивали с принятием нового пакета, потому что все подобные санкции негативно сказываются и на самих членах Евросоюза.

В свою очередь помощник депутата Государственной думы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что эффективность новых ограничительных мер Евросоюза практически нулевая.

«Вводимый 19-й пакет санкций, направленный против ключевых секторов экономики, включая энергетику, финансовый сектор и логистику, вряд ли достигнет заявленных целей.

Российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран»,

— сказал эксперт.

По его мнению, ограничения против таких компаний, как «Лукойл» и Litasco, а также против нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах, включая Китай и Индию, могут создать только временные сложности.

«Все эти меры не учитывают, что Россия уже переориентировала свои энергетические потоки на другие рынки, а также развила механизмы обхода санкций, включая использование «теневого флота». Сроки введения санкций и их конкретные параметры пока окончательно не определены, что свидетельствует о недостаточной проработанности предложений со стороны ЕС. Вполне заметно, что идеи у ЕС заканчиваются и каждый последующий пакет санкций дается им все сложнее», — заключил Мосягин.

Единственным радикальным решением, которое было принято в рамках нового пакета антироссийских санкций, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает распространение ограничительных мер на третьи страны.

«Санкции начинают распространять на нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном на китайские и индийские фирмы, которые работают с Россией по нефти. Это, пожалуй, единственное радикальное решение, которое было принято в рамках 19-го санкционного пакета»,

— сказал «Газете.Ru» политолог.

Кроме того, Евросоюз показал, что намерен и дальше продолжать санкционную политику по российским замороженным суверенным активам, но новых подходов пока придумано не было, считает Колташов.

Шенген остается

Несколько дней назад портал Euractiv сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) рассматривают идею о полном запрете на въезд российских туристов на территорию сообщества. По данным СМИ подобные меры могли бы войти в новый пакет антироссийских санкций.

Однако никаких решений о введении более жесткого визового режима для российских туристов для въезда в страны Евросоюза принято пока не было.

«Еврокомиссия не смогла сходу ввести запрет для граждан России на въезд в Европейский союз потому, что есть страны, которые не поддерживают это решение, например, Италия, Греция и Испания. Однако в ЕК пообещали продолжить дальнейшую работу по этому вопросу, так что какие-то ограничения в будущем скорее всего будут», — считает политолог Василий Колташов.

По его мнению, вскоре будут введены ограничения против российских туристов со стороны отдельных государств. Колташов предполагает, что это могут быть страны Балтии и некоторые представители скандинавских стран.

«Ограничения такого рода не будут действовать для других стран, например, для Греции, Испании или Италии. Введение санкций против российских туристов чревато для них большими денежными потерями, потому что русские туристы тратят много»,

— пояснил Колташов.

В свою очередь депутат Алексей Чепа подтвердил, что среди стран Евросоюза есть те, кто очень заинтересован в туристическом потоках из России.

«По оценкам экспертов средняя сумма взноса от российских туристов превышает в два с лишним раза взносы среднестатистических туристов в экономику стран ЕС, которые ориентированы на туризм. Конечно, та же Греция и Испания не хочет лишиться такой доли доходов», — заключил Чепа.

Ранее издательство DPA сообщало, что за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам активно выступает Германия.