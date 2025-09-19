В ООН рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио

Небензя: встреча Лаврова и Рубио в рамках Генассамблеи ООН находится в планах

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН планируется. Об этом заявил телеканалу «Россия-24» постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарем США», — сказал он.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее генсек ООН заявил, что рассчитывает на встречу с российской и украинской делегациями.