На Западе анонсировали жесткий ответ Израиля на признание Палестины Францией

Власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Израиль готовит несколько вариантов ответных мер. В частности, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме, следует из материала. Помимо этого, как отметили источники, Израиль прорабатывает шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий, например, Святилища Элеоны.

Неназванный европейский дипломат подчеркнул, что Израиль «не остановится ни перед чем в плане ответных действий». По его словам, отношения между странами значительно ухудшатся при любом развитии событий.

В июле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Глава государства добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.