«Трамп хочет завершения боевых действий. Мы тоже». Путин рассказал о встрече на Аляске

«Нужные решения»
Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании в Екатерининском зале первого корпуса Кремля после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске 15 августа.
«Мы, разумеется, с уважением относимся к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Но и мы тоже этого бы хотели.
И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что в ходе переговоров на Аляске обсуждалось возможное разрешение украинского кризиса «на справедливой основе». По его словам, была возможность «спокойно и детально еще раз изложить позицию» Москвы. Также российская сторона поговорила с американскими коллегами «о генезисе и причинах этого кризиса».
«Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования»,
— сказал глава государства.
Путин добавил, что визит на Аляску был своевременным и весьма полезным. Диалог с американской стороной «был очень откровенным, содержательным», что приближает «к нужным решениям», добавил президент.
После вступительных слов Путина мероприятие продолжилось в закрытом режиме. Участниками совещания стали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, а также вице-премьеры, министры, помощники президента, включая Владимира Мединского.
Кроме того, в зале присутствовали главы ФСБ, СВР, Генштаба, Центробанка и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Без ультиматумов и угроз»
Путин подробно изложил американскому коллеге условия завершения конфликта на Украине, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО»,
— подчеркнул он.
Кроме того, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, отметил Медведев.
Зампред Совбеза обратил внимание на то, что удалось восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне — «спокойный, без ультиматумов и угроз».
Также глава Белого дома по итогам почти трехчасового разговора отказался от эскалации давления на Россию.
«Во всяком случае пока», — отметил Медведев.
«Оптимистичные результаты»
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа «очень позитивным и конструктивным».
«Многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить.
И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между РФ и США», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Дмитриев заметил, что Соединенные Штаты хорошо приняли российских коллег. «Несмотря на значимое противодействие» сотрудничеству Москвы и Вашингтона в экономической сфере, они продолжат отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал, добавил глава РФПИ.
Москва и Вашингтон не будут «трубить раньше времени» о решенных вопросах, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Результаты оптимистичные», — заверил собеседник агентства.
«Да будет мир»
Трамп после саммита написал в социальной сети Truth Social, что его встреча с Путиным на Аляске прошла «очень хорошо», как и последующий разговор президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.
«Все определили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это обратиться непосредственно к мирному соглашению,
которое могло бы положить конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не соблюдается», — заявил глава Белого дома.
На эти слова отреагировал Дмитриев. «Да будет мир», — написал в ответ глава РФПИ.
Также Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон 18 августа. По его словам, «если все получится», то будет запланирована следующая встреча с Путиным.