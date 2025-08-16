«Настоящая любовь и возвращение из холода». Как на Западе оценивают саммит Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершились небольшой пресс-конференцией, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Обе стороны оценили прошедшие переговоры как «позитивные и продуктивные», но не дали больше деталей о конкретных договоренностях. При этом Трамп обозначил, что «теперь все зависит от украинского президента», а журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что уже заключено соглашение о прекращении огня до встречи трех сторон. Что о прошедшей встрече пишут западные СМИ — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп встретил своего российского коллегу Владимира Путина на Аляске красной дорожкой и теплым рукопожатием, а после пригласил в свой личный бронированный лимузин.

Переговоры в формате «три на три» с участием министров и помощников президентов продлились 2 часа 45 минут. После этого была проведена короткая совместная пресс-конференция, в ходе которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. При этом оба лидера были осторожны в высказываниях и не предоставили много подробностей.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Обе стороны положительно оценили прошедший саммит. Российский президент подчеркнул, что у него с американским коллегой «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт».

«У РФ и США много интересных направлений для совместной работы. Нашим странам [России и США — «Газета.Ru»] важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Мы рассчитываем, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Трамп в интервью для Fox News оценил встречу на «10 из 10». Американский лидер подчеркнул, что пока не планирует вводить санкции против России и не исключил своего участия в будущих переговорах Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он добавил, что соглашение «довольно близко», но возложил ответственность за достижение соглашения на Зеленского и европейских лидеров и рекомендовал украинскому лидеру пойти на сделку с Россией.

«Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на информированный источник сообщил, что уже достигнуто соглашение о временном прекращении огня в воздушном пространстве перед встречей Путина, Трампа и Зеленского. В своем аккаунте социальной сети X журналист процитировал слова источника: «Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи лидеров». Тот же источник якобы добавил, что «небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Удачный день для Путина

Многие СМИ и эксперты акцентировали свое внимание на том, что саммит на Аляске стал для Путина «шансом вернуться в большую политику». Американская газета The Washington Post (WP) пишет, что для российского президента встреча с Трампом стала «удачным днем» и возможностью опровергнуть тезисы о своей международной изоляции.

«Для Путина это был удачный день, ведь он насладился пролетом бомбардировщика-невидимки B-2, короткой поездкой в бронированном лимузине Трампа и возможностью показать своему народу, что самый могущественный человек в мире принимает его как равного», — говорится в материале газеты.

«Добрый день, дорогой сосед». Путин и Трамп встретились на Аляске В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит... 16 августа 09:19

По мнению газеты, на пресс-конференции Путин повторил тезисы, которые он озвучивал еще с 2014 года. Однако даже занимая твердую позицию по украинскому вопросу, он пытался «польстить Трампу».

«Путин подтвердил, что конфликта можно было бы избежать, стань Трамп президентом в 2020 году. Сам Трамп был очарован российским лидером еще задолго до того, как пришел в политику, и хвастался, что способен добиться прорывов благодаря тому, что он понимает Путина», — пишет WP.

Американский телеканал CNN также подчеркнул, что «Путин был рад прилететь на Аляску после долгих лет изоляции Запада».

«Улыбка Путина, когда он смотрел в окно лимузина Трампа, говорила сама за себя: после многих лет изоляции на Западе он прибыл обратно в самую могущественную страну мира. Изоляция Путина закончилась, когда его самолет приземлился в Анкоридже. Встреча на красной дорожке, пролет истребителей и аплодисменты самого президента США — послание Трампа было четким: Путин вернулся с холода», — говорится в статье CNN.

Момент настоящей любви

Британское издание The Guardian пошло еще дальше и написало «о настоящей любви», которая проявилась между американским и российским лидерами в ходе саммита.

«Дональд Трамп повернулся и посмотрел на Владимира Путина, когда российский президент публично подтвердил, что, будь Трамп президентом вместо Джо Байдена, конфликта на Украине никогда бы не случилось. Именно в этот момент он понял, что это настоящая любовь», — пишет глава вашингтонского бюро The Guardian Дэвид Смит.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В статье Смит отмечает, что Путину дали высказаться первым на пресс-конференции, что выглядело странно, учитывая, что США были принимающей стороной. Еще любопытнее, что сам Трамп говорил меньше, чем его коллега.

«Во время выступления Трамп придерживался четкого плана речи и не отвечал на вопросы, что является достаточно редкой вещью для этого монстра внимания и волшебника «плетения» новостей», — говорится в материале.

Беспокойство в европейских столицах

Во многих материалах отмечалось, что встреча заранее вызывала много вопросов и беспокойства в европейских столицах, а ее итоги оказались тем более неутешительными. Так, издание Bloomberg считает, что отсутствие четких итогов встречи только усилит волнение в Европе.

«Несмотря на продолжительную беседу, ни один из лидеров не предоставил подробностей обсуждений, что может усилить беспокойство в европейских столицах и в Киеве. Европейские союзники выражали обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на слишком большие уступки Путину. Отказ президента США раскрыть эти детали и его возобновившееся давление на Зеленского, вероятно, укрепят эти опасения», — говорится в материалах Bloomberg.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Первыми свое недовольство состоявшейся встречей выразили представители демократической партии. Так, сенатор-демократ Крис Ван Холлен из Мэриленда написал в своих социальных сетях, что «Трамп снова попался на удочку Путина».

«Путин добился встречи на территории США, Трамп получил лесть от Путина. Преимущество Путина. Позор», — написал Ван Холлен в публикации на странице в X.

В свою очередь британский телеканал Sky News отмечает «ярость Киева» от приема, который команда Трампа оказала Путину.

«Фотографии американских солдат, стоящих на коленях и расстилающих красную дорожку у трапа самолета российского лидера, стали вирусными в социальных сетях. Все это наполнило украинцев яростью, гневом и отвращением», — передает Sky News.