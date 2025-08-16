«Переговоры перемещаются в Киев». Как в России оценили переговоры Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

По итогам переговоров на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что состоявшийся диалог был «позитивным и продуктивным». Российский президент пригласил своего американского коллегу в Россию для повторной встречи. Однако никаких подробностей и конкретики о договоренностях не было. Как прошедшую встречу оценивают российские эксперты и чиновники — в материале «Газеты.Ru».

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на Аляске в формате «три на три» с участием министров и помощников президентов. После этого состоялась короткая совместная пресс-конференция, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Оба лидера были осторожны в высказываниях и не предоставили никаких деталей встречи.

Российский президент положительно оценил прошедшую встречу и подчеркнул, что у него с американским коллегой «наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт».

«У РФ и США много интересных направлений для совместной работы. Нашим странам [России и США — «Газета.Ru»] важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Мы рассчитываем, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Дональд Трамп в интервью для Fox News оценил встречу на «10 из 10» . Американский лидер не исключил своего участия в будущих переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что ответственность за достижение соглашения сейчас лежит на украинском президенте.

«Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Какие итоги?

Главный итог переговоров сформулировал сам Трамп — «сделки нет». Таким мнением об итогах встречи на Аляске с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Точно стало ясно, что Россия остается верна своей переговорной стратегии, выдвигая минимальный набор требований, от которого готова отталкиваться в диалоге. Американская сторона, наоборот, выставляет максимальные требования, а дальше готовы торговаться, сходясь в «средней точке». В такой логике двигаться сторонам крайне сложно. В этой ситуации отсутствие сделки при сохранении позитивного личного контакта — это и есть главный результат», — добавила политолог.

Она подчеркнула, что, судя по коротким комментариям, которые успели дать публично президенты, есть понимание о нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что характер встречи полностью соответствовал той оценке, которую до ее начала давал сам президент Трамп.

«Еще до самой встречи Дональд Трамп заявил, что она будет носить предварительный характер. Это же было подтверждено прессеком российского президента Дмитрием Песковым, который на пути в Анкоридж сказал, что никаких документов для подписания на этой встрече не готовилось. Это и стало главным итогом встречи», — сказал депутат.

По его мнению, сам факт проведения подобного саммита Трамп может представлять как большой внешнеполитический успех, вне зависимости от того, что будут говорить его оппоненты внутри США и в европейских странах.

«Готовность к диалогу продемонстрирована тем, что стороны не стали проводить этот разговор в несколько раундов, а ограничились одной развернутой беседой. То есть они готовы продолжить встречи, чтобы достигнуть большего, возможно, даже в Москве, что для России тоже является определенным итогом переговоров», — считает Новиков.

Он объяснил нежелание давать дополнительные комментарии для прессы тем, что Трамп и Путин не хотят, чтобы их спровоцировали на какие-то резкости или не так истолковали изначальные заявления.

Украинский трек на переговорах был центральным, но не единственным, что подчеркивает желание США и России развивать отношения по всем направлениям. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Александр Асафов.

«Стороны выслушали позиции друг друга, что уже хорошо. Стало понятно, по каким трекам предстоит работа. Кроме вопроса Украины есть и масса других направлений для диалога. Несмотря на завышенные ожидания, которые создавал Трамп, Россия довольно прагматично относится к такого рода переговорам. Мы понимаем, что это важно, но также мы понимаем, что это процесс, мягко говоря, не быстрый», — сказал Асафов.

Эксперт Центра Международного Взаимодействия и Сотрудничества, американист Александр Назаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что определенный прогресс на встрече был достигнут в самих отношениях России и США, чего нельзя сказать об урегулировании украинского кризиса.

«Несмотря на высокую продуктивность встречи, никакой сделки достичь не удалось. Сейчас можно точно сказать, что мяч на стороне Киева и Брюсселя, выступивших единым фронтом перед переговорами. Их опасения вполне обоснованы: у США достаточно рычагов давления, чтобы принудить Киев к подписанию необходимых и невыгодных для него договоренностей. Белый дом может прекратить предоставлять Украине разведданные, сократить поставки вооружений или запустить процедуру полной остановки поставок и, при необходимости, запретить европейским странам передавать Украине купленное в США вооружение», — пояснил эксперт.

Окутанная туманом встреча

После короткой пресс-конференции, в ходе которой оба президента не дали практически никаких подробностей встречи, многие западные эксперты отметили, что Путин и Трамп специально «окутали туманом» переговоры. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал такой подход правильным и объяснил причину некоторой скрытности политиков.

«Я бы не сказал, что встреча окутана туманом, просто было принято решение не выносить все детали на прессу. Это сделано специально, иначе бы сейчас журналисты руководили процессом, а не политики. Западная пресса в основном придерживается антитрамповских позиций, а потому не упустила бы шанса скомпрометировать начавшееся сближение между Россией и Соединенными Штатами», — пояснил сенатор в комментарии для «Газеты.Ru».

По мнению Джабарова, именно поэтому встреча была не тет-а-тет, а в формате «три на три», чтобы были свидетели переговоров, которые бы не позволили позже перевернуть слова президентов.

«Я думаю, что результат в любом случае положительный. Есть контакт, есть перспективы взаимодействия, никакие санкции пока рассматриваться не будут. Кроме того, в отношениях между Москвой и Вашингтоном накопилось очень много вопросов, которые не решить за три часа встречи», — сказал сенатор.

По его мнению, Украине надо готовиться к конструктивным новым переговорам. Джабаров подчеркнул, что мяч на стороне Зеленского, о чем сказали и Трамп, и Путин .

В свою очередь директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков назвал «Газете.Ru» пункты, которые стали совершенно понятны после переговоров.

«Стало понятно, что новых санкций со стороны Трампа не будет, но при этом и старые санкции тоже быстро не отменят. Стало понятно, что между Путиным и Трампом установлены очень хорошие, дружеские отношения. Они очень много говорили комплиментов друг другу, и при этом они понимают, что у них есть общие враги. Кроме того, ясно, что сейчас боевые действия не остановятся, даже о воздушном перемирии не объявлено. Однако переговоры идут и будут очень интенсивны», — сказал политолог.

Также стало ясно, что будет готовиться встреча с Зеленским, по крайней мере ясен алгоритм подготовки встречи, считает Марков.

«Сейчас Путин и Трамп договорились о чем-то, дальше американский президент изложит все это Зеленскому и обсудит его условия. Таким образом, центр переговорного процесса перемещается в Киев, но это вряд ли сделает Зеленского счастливым, потому что изменился сам подход Трампа к вопросу », — пояснил политолог.

Какие шаги предпримут Киев и Европа?

После окончания встречи президент США провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что Трамп считает, что быстрое мирное соглашение с Россией лучше, чем временное прекращение огня.

Позже стало известно, что послы стран Евросоюза собрались на экстренное заседание по итогам встречи. Не исключено, что страны ЕС намерены «согласовать позиции и сделать собственное заявление» относительно переговоров РФ и США.

Реакция европейской стороны на прошедшие переговоры будет в любом случае негативна. Вопрос лишь в градации этого негатива. Об этом «Газете.Ru» заявила политолога Анастасия Гафарова.

«К Трампу всегда будут претензии — договорились, значит сдал позиции. Не договорились — значит не додавил Путина. Улыбнулся российскому лидеру — поддался манипуляции, и так далее. Трамп даже подстраховался, взяв на встречу с Путиным Рубио и Уиткоффа, как свидетелей того, что не заключал тайных сделок», — сказала политолог.

По мнению Гафаровой, программа-минимум европейцев состояла в том, чтобы продавить заморозку конфликта, добиться паузы в боевых действиях. Однако достичь этого не удалось.

«Давление на ВСУ на фронте продолжится, а ситуация там ухудшается с каждым днем. Поэтому от Трампа будут требовать вернуться к вопросу санкций против России, демонстрировать максимальную жесткость в отношении Москвы. Однако американский президент уже дал понять, что сейчас думать об этом не готов», — заключила Гафарова.

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии для «Газеты.Ru» напомнил, что не только европейцы и украинцы остались недовольны итогами встречи Трампа и Путина, но еще и Демократическая партия США.

«Демократическая партия всегда выступала заодно с европейскими лидерами. Они не хотят, чтобы Россия получила удовлетворение своих минимальных разумных требований, и ни в коем случае не допустят, чтобы США ушли из евроатлантики в следствии вот этих переговоров. Это, собственно, то, о чем Трамп говорил еще во время предвыборной кампании, но европейцам удалось его привязать к себе. И в этом смысле переговоры в Шотландии стали не победой тарифной политики Трампа, а победой европейцев по приручению самого Трампа», — заявил Дробницкий.

По его мнению, европейцы изо всех сил пытались сорвать встречу на Аляске, нагружая ее ложными смыслами через медийное воздействие, но это им не удалось. Дробницкий заключил, что единственная задача Европы и демократов сейчас — это не дать возможности состояться никакой мирной сделке.