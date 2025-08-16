«Добрый день, дорогой сосед». Путин и Трамп встретились на Аляске

Путин после встречи с Трампом надеется на скорое завершение конфликта на Украине

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Для обеих сторон эта встреча стала символическим событием: Россия вновь оказалась за столом переговоров с США, а Вашингтон продемонстрировал стремление к прямому диалогу. Помимо украинской повестки, обсуждались вопросы стратегической стабильности и возможного восстановления отдельных направлений сотрудничества.

Встреча в аэропорту

Самолет Владимира Путина приземлился в Анкоридже в 10:54 по местному времени (21:54 мск). В 11:10 (22:10 мск) на летном поле началась официальная церемония встречи. Трамп ждал российского президента: после прибытия самолета Путина они встретились у трапа, обменялись рукопожатием и прошли по красной дорожке к журналистам для совместной фотографии. Это была их первая личная встреча за шесть лет. Лидеры коротко пообщались, но отказались от комментариев прессе.

Первые минуты общения президенты провели в бронированном лимузине Cadillac «Зверь», принадлежащем Трампу.

По данным The New York Times, в машине они беседовали без переводчика, а камеры зафиксировали, что лидеры смеялись. Затем они появились перед журналистами на фоне лозунга встречи «В стремлении к миру» (Pursuing peace). Репортеров вскоре попросили покинуть зал, и переговоры начались.

«Три на три»

Переговоры стартовали в 11:26 (22:26 мск) и проходили в формате «три на три». Помимо президентов, с российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Встреча длилась почти три часа — около двух часов сорока пяти минут. Обсуждение проходило за закрытыми дверями, без прессы.

Первоначально планировался совместный рабочий завтрак делегаций, однако его отменили. Это вызвало дополнительный интерес к итогам саммита, так как многие ожидали продолжения контактов в более широком составе. Источники подчеркивают, что дискуссия охватывала не только украинский кризис, но и перспективы контроля над вооружениями, включая будущее Договора СНВ-III.

В центре повестки — Украина

Главной темой переговоров стала ситуация на Украине. Путин подчеркнул, что у него с Трампом «наладился очень хороший деловой и доверительный контакт».

«У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — заявил Путин.

Президент России признал, что отношения Москвы и Вашингтона в последние годы «скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны», и подчеркнул необходимость «выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу».

По словам Путина, Россия заинтересована в обеспечении безопасности Украины и готова работать над этим. Он назвал происходящее «большой трагедией» и напомнил, что Россия считает украинцев братским народом. Путин выразил надежду, что Киев и западные столицы «не будут чинить препятствий» возможному прогрессу.

«Россия и США — близкие соседи»

На пресс-конференции Путин выразил благодарность американской стороне за организацию встречи и подчеркнул символизм места:

«Россия и США — близкие соседи, хоть и разделены океаном. Когда мы с президентом Трампом вышли из самолетов, я так и сказал: «Добрый день, дорогой сосед». Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».

Президент РФ напомнил о совместной истории стран, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны, и поблагодарил США за бережное отношение к памяти советских летчиков, похороненных на Аляске.

Говоря об Украине, Путин отметил:

«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс».

Он добавил, что устойчивое урегулирование возможно только при устранении «первопричин кризиса».

Российский лидер также назвал необходимым «перелистнуть страницу» в отношениях с США и вернуться к практическому взаимодействию. Также он сказал: «Если бы президентом США был Дональд Трамп, этой войны не было бы. Я подтверждаю это».

Сделки нет, пока нет сделки

Трамп охарактеризовал переговоры как «чрезвычайно продуктивные»: «Мы действительно добились огромного прогресса. Мы согласились по многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки».

Президент США признался, что у него «с Путиным очень хорошие отношения».

Он сообщил, что намерен обсудить итоги переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и с союзниками в Европе.

Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу на «10 из 10».

«Самое главное, что у нас есть неплохой шанс достичь мира», — считает Трамп.

Он обсудит итоги переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и с союзниками в Европе. Трамп пообещал держать союзников по НАТО в курсе переговорного процесса. По его словам, именно консультации с Киевом и европейскими партнерами станут следующим шагом на пути к миру.

Итоги без соглашений

Формальных документов по итогам переговоров подписано не было. Как отмечают источники, запланированный рабочий завтрак делегаций отменили, и саммит завершился раньше, чем ожидалось. При этом обе стороны акцентировали, что диалог будет продолжен.

Путин заявил: «Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет путь к миру на Украине».

Трамп, в свою очередь, уверен: «По самому важному пункту мы пока не нашли полного согласия, но у нас хороший шанс договориться».

Next time in Moscow?

В финале пресс-конференции Путин на английском языке предложил провести следующую встречу в Москве: Next time in Moscow? Трамп ответил, что это возможно, хотя признал, что подобный шаг вызовет критику в США. При этом он не исключил, что визит может состояться.

Американский лидер отметил готовность рассматривать разные форматы диалога — от двусторонних консультаций до расширенных встреч с участием Украины.

Последний полноценный саммит Путина и Трампа состоялся в июле 2018 года в Хельсинки и продолжался более двух часов. Краткие контакты прошли на саммитах G20 в 2018 году в Аргентине и в 2019 году в Осаке. Тогда переговоры длились чуть более часа. В июне 2021 года в Женеве Путин встречался уже с президентом США Джо Байденом — та беседа продолжалась три с половиной часа. Таким образом, переговоры в Анкоридже стали первой крупной встречей лидеров России и США за последние шесть лет и первой после начала конфликта на Украине.