«Никаких ударов не наносили»: МО РФ обвинило Киев в провокации с «атакой на Сумы»

МО: Киев обвинил РФ в ударе по Сумам, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

МО РФ отвергло обвинения Украины в атаке на Сумы: по заявлению военного ведомства, никаких ударов по этому и другим городам российская армия не наносила, а Киев своими заявлениями пытается сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. На фоне встречи, которая уже проходит на Аляске, ВСУ продолжили атаковать российские регионы: в Донецке обстреляли многоэтажку, а на Белгород уже третий день нацелены дроны.

В Минобороны России назвали провокацией заявления Украины о якобы нанесенном ВС РФ ударе по рынку в городе Сумы. По оценке военного ведомства, подобные действия Киева нацелены на «формирование негативного медийного фона с целью срыва» переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«О подготовке подобной провокации киевским режимом Минобороны России официально предупреждало <...> Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили», — подчеркнули в министерстве.

Первыми о якобы атаке на Суме сообщили украинские СМИ: они утверждали, что на центральном рынке города начался пожар, но «обошлось без пострадавших». Также с заявлением о «российских ударах» выступил президент Украины Владимир Зеленский: он обвинял ВС РФ в атаках на объекты в Сумах, Днепре, Запорожье и Херсонской области, но подробностей не привел.

«Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой», — добавил украинский президент.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не атакует гражданские объекты на Украине.

Атаки на регионы РФ

Переговоры на Аляске проходят 15 августа. Украина на этом фоне продолжает атаковать российские регионы: так, в результате удара по жилому дому в Донецке три человека пострадали, один погиб. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал целью обстрела срыв саммита Россия — США.

«Этот обстрел — чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США», — сказал он.

Кроме того, третьи сутки продолжается атака украинских беспилотников на Белгород.

«Идут удары по гражданским объектам, административным зданиям, учреждениям спорта, культуры, здравоохранения <...> Враг продолжает бить по Белгороду, зная, что военных объектов здесь не было и нет», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на 15 августа под ударом также оказался Курск: там из-за атаки дронов пострадали 17 человек, одну женщину спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело.

«Противники России пытаются сорвать диалог»

Еще 12 августа Минобороны России сообщило, что Украина готовит провокации, направленные на подрыв российско-американского саммита на Аляске 15 августа. По данным ведомства, днем ранее Служба безопасности Украины «привезла группу журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне» в Чугуев Харьковской области.

Перед встречей Трампа и Путина силы Киева спланировали «провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения», заявили в МО РФ. В российском оборонном ведомстве добавили, что провокации не исключены и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

Также о попытках «срыва» диалога между Россией и США заявлял генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев — член российской делегации на переговорах на Аляске. По его словам, «очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах».

Не исключали провокаций со стороны Украины и ее европейских союзников и в Госдуме. Так, депутат думского комитета по международным делам Дмитрий Белик заявлял «Газете.Ru», что Киев и «поддерживающая его партия войны» будут препятствовать достижению соглашения между Москвой и Вашингтоном.

«Они могут прибегнуть к разного рода провокациям, которые в безвыходной для них ситуации окажутся последним шансом, но и это ничего не изменит», — сказал депутат.

Его коллега Алексей Чепа также утверждал, что «успешный диалог Москвы и Вашингтона не входит в планы ЕС и Киева» и «они пытаются разрушить любые договоренности и действия, направленные на мирное урегулирование созданной ими проблемы».