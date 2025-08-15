На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Курск

СК: в результате атаки дронов ВСУ на Курск получили ранения 17 человек
Число пострадавших в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины на Курск увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России в официальном Telegram-канале.

«17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы», — сказано в сообщении.

В ночь на 15 августа украинские дроны атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, все пострадавшие получат компенсацию. Специалистам предстоит определить, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют, на время работ для жильцов организуют пункты временного размещения.

После удара беспилотников в многоэтажном доме начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать сотрудникам МЧС. Вскоре Следственный комитет РФ завел по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.

Ранее Хинштейн показал кадры с последствиями атаки ВСУ на Курск.

Атаки на Курскую область
