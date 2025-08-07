На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ заявил о попытках срыва диалога между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что противники России пытаются сорвать диалог с США
Алексей Никольский/РИА Новости

Москва и Вашингтон ведут важный диалог по различным направлениям, но противники России предпринимают попытки его сорвать. Об этом заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

«Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах», — сказал Дмитриев.

По его словам, этот диалог позволяет российской стороне четко доносить собственную позицию.

6 августа Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу российского лидера и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, уже согласовано место встречи лидеров России и США, однако где именно она состоится, объявят позже.

Также Ушаков отметил, что Соединенные Штаты сделали РФ предложение, которое российской стороне показалось «вполне приемлемым».

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.

