СВР: Британия планирует атаки на танкеры с нефтью из России с помощью Украины

Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания разрабатывает планы диверсий против судов, перевозящих российскую нефть, чтобы объявить ее поставки угрозой для международного судоходства. По данным СВР, Лондон рассматривает два сценария: блокировку с разливом топлива или поджог танкера в иностранном порту. В операции планируется задействовать и украинские спецслужбы.

Великобритания планирует провести диверсию против судов с российской нефтью, сообщили в Службе внешней разведки России. По их данным, это будет «резонансный инцидент» с одним или несколькими танкерами.

«Предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия <...> речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО», — говорится в заявлении.

В СВР пояснили, что у Великобритании есть два сценария: авария танкера с блокированием фарватера безопасный для судоходства проход по водному пространству и разливом нефти, и поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства.

Таким образом, по данным спецслужбы, Лондон собирается добиться принятия Вашингтоном жестких вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов.

«Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность заметать следы рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо — в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом «Северных потоков», — добавили в спецслужбе.

Военный эксперт Алексей Леонков подтвердил в разговоре с Думой ТВ, что вероятность диверсий против танкеров с российской нефтью вполне реальна .

«Это будет сделано для того, чтобы надавить на Россию <...> а с другой стороны [надавить] на некоторые страны, которые отказались от предложения Трампа прекратить торговлю нефтью с Россией. К таким странам относятся Индия, Китай и Бразилия. Поэтому не исключено, что как раз где-то у побережья этих стран, в нейтральных водах, скорее всего будут такого рода диверсии», — сказал он.

Планы «коварного Альбиона»

Это уже не первое предупреждение СВР о возможных совместных диверсиях со стороны Великобритании против России. Несколько месяцев назад в спецслужбе заявили о новых сведениях «о подготовке британ­ско-украинским террористическим тандемом новых диверсий» с целью добиться эскалации конфликта на Украине.

«В настоящее время украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советско­го/российского производства уже переданы украинской сторо­ной британцам», — заявили тогда в спецслужбе.

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Другой сценарий заключается в том, что в Балтийском море будут якобы случайно обнаружены якорные мины российского производства поставленные для ди­версий на международном морском пути.

«Киев стал для «коварного Альбиона» идеальным исполни­телем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу», — подчеркнули в СВР.