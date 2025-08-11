В России рассказали, как Киев и ЕС попытаются сорвать переговоры на Аляске

Депутат Белик: Киев и ЕС могут прибегнуть к провокациям для срыва встречи на Аляске

Киев и Евросоюз могут устроить провокации, чтобы повлиять на процесс украинского урегулирования в преддверии встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил «Газете.Ru» депутат комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

«Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его «партия войны» будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям, которые в безвыходной для них ситуации окажутся последним шансом, но и это ничего не изменит», — сказал депутат.

По его мнению, происходящее лишь подчеркивает второстепенную роль европейских «друзей [президента Украины Владимира] Зеленского в мировой политике».

«Страны Евросоюза сейчас спешно делают громкие заявления, рассчитанные скорее на внутреннюю аудиторию, потому что реальный вес сказанное не имеет. Ну а призывы надавить на Россию не работают в принципе, так как путь давления, ультиматумов или угроз в отношении нашей страны — заведомо провальный путь», — заявил Белик.

Если Дональд Трамп заинтересован в конструктивном диалоге с Россией, то он будет его вести, независимо от того, к чему его призывают ЕС и НАТО, заключил депутат.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в Госдуме предсказали, что саммит на Аляске станет «историческим».