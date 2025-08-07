Совместный ответ: страны БРИКС могут объединиться против пошлин Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ стран БРИКС на пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Ранее стало известно, что на фоне повышения тарифов индийский премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет отправится с визитом в КНР. NYT сообщила, что действия президента США уже поставили под угрозу отношения Нью-Дели и Вашингтона и могут спровоцировать сближение Индии с РФ и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить с ними совместный ответ стран БРИКС на пошлины США. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я собираюсь обсудить с ними, как каждый будет действовать в этой ситуации, каковы последствия [пошлин] для каждой страны, чтобы мы могли принять решение. Важно помнить, что в G20 входят десять стран БРИКС»,

— уточнил Лула да Силва.

Он также отметил, что «небольшая латиноамериканская страна» не имеет никакой силы в переговорах с США. В связи с этим президент Бразилии 7 августа планирует позвонить сначала премьер-министру Индии Нарендре Моди, а затем председателю КНР Си Цзиньпину. Кроме этого, Лула да Силва также планирует поговорить и с другими лидерами, добавило агентство, не уточнив, о ком именно идет речь.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в правительстве Бразилии сообщало, что бразильские власти намерены проконсультироваться с экспертами Всемирной торговой организации на тему введенных в отношении страны пошлин США.

Ранее Лула да Силва также заявлял, что правительство Бразилии было открыто к диалогу с руководством США, однако готовит соответствующий ответ на введение Вашингтоном дополнительной пошлины.

Президент США Дональд Трамп 30 июля повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%. 6 августа он также объявил, что поднимет тарифы и для Индии, так как правительство страны прямо или косвенно импортирует нефть из России. Кроме этого, глава Белого дома допустил, что Вашингтон может ввести новые вторичные санкции в отношении «пары других стран», которых считает партнерами Москвы. Одной из таких стран, как добавил Трамп, может стать Китай.

Моди летит в Китай

В МИД Индии уже пообещали, что Нью-Дели примет меры для защиты национальных интересов в ответ на пошлины Трампа. Действия президента США в ведомстве назвали «несправедливыми и неоправданными».

Официальный представитель министерства Рандхир Джайсвал добавил, что «крайне прискорбно» то, что Вашингтон решил ввести дополнительные тарифы в отношении индийского импорта «за действия, которые некоторые другие страны также предпринимают в своих национальных интересах».

Кроме этого, стало известно, что индийский премьер Моди на фоне введения Америкой пошлин впервые за семь лет посетит Китай. По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в правительстве Индии, он отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который начнется 31 августа.

«Тем временем, по словам другого правительственного источника, также пожелавшего остаться неназванным, советник президента Индии по национальной безопасности Аджит Довал находится в России с запланированным визитом и, как ожидается, обсудит закупки нефти на фоне давления Трампа на Индию с целью прекращения закупок российской сырой нефти», — говорится в материале.

Агентство отметило, что Довал также обсудит вопросы оборонного сотрудничества Индии с Россией, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Индию. В ближайшие же недели за поездкой Довала последует визит в Россию министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.

Отношения под угрозой

По данным The New York Times (NYT), отношения США и их серьезного стратегического партнера в Азии — Индии — уже под угрозой. Издание подчеркнуло, что введенные Трампом пошлины могут спровоцировать укрепление связей страны с Россией и Китаем. По словам бывшего представителя индийской исследовательской организации Global Trade Research Initiative Аджая Шриваставы, политика США подталкивает Нью-Дели к пересмотру стратегии.

«Сложно точно оценить, что именно потеряет Америка в случае охлаждения отношений с Индией. <…> Для Индии цена испорченных отношений может оказаться выше», — говорится в материале.

Как пишет NYT, прекращение закупок российской нефти нанесет политический ущерб правительству Моди. В то же время, если Индия решит оставить угрозу Трампа без ответа и продолжит закупать нефть в РФ, удар по экономике страны будет гораздо более серьезным. По данным Global Trade Research Initiative, повышение пошлин может вдвое сократить индийский экспорт в США.