США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, который проходит в Бразилии над экс-президентом Жаиром Болсонару.

В результате принятия дополнительной пошлины общий размер пошлин на бразильские товары достигнет 50%.

30 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не будет сильно переживать из-за возможных пошлин США на свои товары и найдет альтернативных покупателей. При этом да Силва подчеркнул исключительные отношения Бразилии с Китаем. Он исключил присоединение к любой стороне в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта.

Ранее Трамп пообещал ввести 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа.