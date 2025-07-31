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США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары

Трамп обложил бразильские товары дополнительной пошлиной в 40%
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, который проходит в Бразилии над экс-президентом Жаиром Болсонару.

В результате принятия дополнительной пошлины общий размер пошлин на бразильские товары достигнет 50%.

30 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не будет сильно переживать из-за возможных пошлин США на свои товары и найдет альтернативных покупателей. При этом да Силва подчеркнул исключительные отношения Бразилии с Китаем. Он исключил присоединение к любой стороне в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта.

Ранее Трамп пообещал ввести 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа.

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