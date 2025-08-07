На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа

Bloomberg: пошлины Трампа против Индии ударят по экспорту текстиля и обуви
Amit Dave/Reuters

Пошлины президента США Дональда Трампа на импорт Индии сократят ее ВВП на 1%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Пошлины США ударят по индийскому производству драгоценных камней и ювелирных изделий, текстиля и обуви, что может привести к остановке бизнеса в этой сфере. Ожидается, что американские тарифы вынудят Индию активно искать альтернативные рынки сбыта.

Аналитик из Citigroup Самиран Чакраборти отметил, что экспорт станет «экономически нежизнеспособным».

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее в Совфеде рассказали о «тесте на суверенитет» для Индии из-за российской нефти.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
