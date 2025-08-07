Трамп рассказал о введении вторичных санкций против партнеров России

Трамп: США введут больше вторичных санкций против торговых партнеров России

Президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России. Запись выступления американского лидера опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что Белый дом также может ввести дополнительные импортные пошлины против Китая за торговлю с Россией. По его словам, это будет зависеть от того, «как у нас будут обстоять дела».

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее в Индии оценили будущее отношений с Россией на фоне угроз Трампа.