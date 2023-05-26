«Совершенно непонятная буча». Путин удивился реакции Грузии на отмену российских виз

Последовавшая за отменой российских виз и возобновлением авиасообщения реакция Грузии оказалась неожиданной, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, он принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Глава государства пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с РФ, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, 26 мая, на встрече с членами «Деловой России», что его удивила реакция Грузии на отмену виз со стороны Москвы, передает РИА Новости.

«Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо.

Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — отметил российский лидер.

Путин пояснил, что хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну. По его словам, он принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков.

«Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.

Отмена виз и возобновление авиасообщения

10 мая российский президент отменил визовый режим с Грузией и снял запрет на прямые рейсы в республику.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы «провокацией». Ее заявление, однако, раскритиковал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

19 мая из аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнивший первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы.

К зданию аэропорта в столице Грузии в тот день пришли около 200 оппозиционных активистов с плакатами. Они протестовали против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Журналисты задавали пассажирам, приехавшим в Грузию на отдых, провокационные вопросы, а Зурабишвили назвала рейс из столицы РФ «нежелательным».

20 мая полеты в Россию возобновил грузинский перевозчик Georgian Airways.

Кроме того, Управление гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты Red Wings — эта авиакомпания будет летать по маршрутам Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси и обратно по три раза в неделю.

Позднее стало известно, что Georgian Airways запустит транзитные рейсы через Тбилиси в пять городов Европы.

По словам основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили, самолеты будут летать в Италию, Францию, Австрию, Грецию и на Кипр.

По его оценкам, спрос на этих маршрутах будет «достаточным», но в саму Грузию напрямую пока летают немногие россияне. Это подтверждают и участники туристического рынка.

«Возобновление авиасообщения с Грузией пока что разочаровало российских туристов: цены на перевозку достаточно высокие, что не дает направлению конкурировать с другими странами», — пишет Profi.Travel.

Однако вместе с возвращением рейсов отменили и запрет на продвижение и реализацию туров. И это уже дало 20% роста продаж, рассказали порталу в принимающих компаниях Грузии.

На этом фоне туроператоры получают от туристов запросы на пляжные туры в Батуми. Но прямого авиасообщения с курортом пока нет, а туры с перелетом в Тбилиси или на стыковочных рейсах некомфортны и стоят дорого, отмечает TourDom.ru.