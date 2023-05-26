«Хранил тело ребенка в холодильнике». Мосгорсуд вынес приговор Виталию Бережному

26 мая Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени, совершенное в 2021 году. Экс-полицейского также обязали выплатить 3 млн рублей семье погибшей. После задержания Бережной признался, что несколько дней хранил тело ребенка в холодильнике, а потом отнес его на берег озера Оброчное, но позднее заявил, что давал показания под пытками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд в пятницу, 26 мая, приговорил экс-полицейского Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство 8-летней девочки в Тюмени.

«Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе инстанции.

Коллегия присяжных ранее признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как в нем содержатся личные данные несовершеннолетней.

«Боялись, что его ждет самосуд»

Изначально дело слушалось в Тюмени. Однако, в прошлом году Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Судья заявила о самоотводе, дело передали в Мосгорсуд.

«По нашей информации, бывшего помощника участкового судили в Москве, так как боялись, что в Сибири его ждет самосуд», — утверждает Telegram-канал Mash.

По его данным, Бережной встретил свою жертву, когда возвращался домой в сильном алкогольном и наркотическом опьянении.

«После задержания признался, что несколько дней хранил тело ребенка в холодильнике, а потом отнес его на берег озера Оброчное», — говорится в публикации.

Суть дела

По версии следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку.

«Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную в том же доме квартиру, где совершил убийство ребенка.

Тело потерпевшей Бережной упаковал и хранил у себя в квартире. Все это время волонтеры искали ребенка, а за информацию о девочке местные власти объявили награду. В конце августа труп девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера», — напоминает ТАСС.

Бережной утверждал, что давал признательные показания якобы под пытками. В соответствующем иске ему было отказано, дело о пытках так и не было возбуждено.

«Каждый из адвокатов по делу жаловался на давление и многочисленные нарушения, в числе которых отсутствие допуска к доказательствам и экспертизам. Одному защитнику из-за угроз пришлось уехать из России», — отмечает портал NashGorod.

«Взят не тот?»

Издание также приводит мнение некоторых специалистов, занимающихся делами пропавших в Тюмени детей с 1997 года. В их число входит консультант СК Дмитрий Кирюхин, который предположил, что Бережной мог быть непричастен к убийству девочки.

Эксперты считают, что в городе орудует серийный маньяк. В пользу этой версии играло сходство последней жертвы с другими ранее пропавшими девочками.

Сегодняшний приговор Кирюхин комментировать отказался, не объяснив причину.

В свою очередь, представитель отца убитой девочки Марина Козырь сказала «Газете.Ru», что он не согласен с приговором и сомневается в виновности Бережного. По ее словам, отца погибшего ребенка не привлекли как потерпевшую сторону по делу.

«Он не верит следствию в том, что Бережной виновен в виду того, что, когда осматривали квартиру, там находились волонтеры, сотрудники полиции и служебные собаки. Соответственно, на тот момент труп мог бы быть обнаружен. Труп ребенка не был обнаружен.

И он сказал: я хочу ознакомиться со всеми материалами дела, чтобы понять всю справедливость. Он не хочет, чтобы был осужден человек, который этого не совершал.

Он предполагает, что Бережной стал подозреваемым, потому что у него была самая первая комната от лестницы, где девочка потеряла телефон в день пропажи. Она пришла домой и сказала: папа, я потеряла телефон. Отец ее отругал немного и пошел, набрал ей конфет. После чего ребенок пропал. Потом уже нашли телефон», — рассказала Козырь.