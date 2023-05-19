«С появлением конкуренции цены на прямые рейсы изменятся». Red Wings будет летать в Грузию

Управление гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты Red Wings. Авиакомпания будет летать по маршрутам Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси и обратно по три раза в неделю. Отмечается, что Red Wings «нет в черном списке ЕС». Ранее разрешение на полеты между странами получили российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways. Сотрудников последней обвинили в «предательстве национальных интересов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Управление гражданской авиации Грузии разрешило российской авиакомпании Red Wings осуществлять полеты в республику.

«С июня авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», — сообщили в ведомстве в пятницу, 19 мая.

Уточняется, что чартерные рейсы по указанным маршрутам будут выполняться по три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

Добавим, что 19 мая из московского аэропорта Внуково в Тбилиси вылетел самолет российской авиакомпании «Азимут», получившей соответствующее разрешение ранее, передает РИА Новости.

«Азимут» осуществил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в столицу Грузии. Борт вылетел без задержки, большинство пассажиров отправились на отдых.

Кроме того, 20 мая полеты в Россию возобновит грузинский перевозчик Georgian Airways, сотрудники которого протестуют против травли авиакомпании из-за подготовки рейсов в РФ.

Как пишет портал TourDom.ru, авиакомпанию обвинили в «предательстве национальных интересов».

«Самое душераздирающее, что у нас якобы нет патриотизма, раз мы приступили к подготовке рейсов в Россию», — говорится в открытом письме сотрудников Georgian Airways.

В авиакомпании призвали «даже не думать ни о какой провокации, иначе вы получите самый жесткий ответ, предусмотренный законом».

Сколько стоят билеты в Тбилиси

По оценкам участников рынка, с появлением конкуренции ситуация с ценами на прямые рейсы в Грузию изменится. На прошлой неделе стоимость авиабилетов в Тбилиси оказалась «ничуть не ниже стыковочных рейсов, на которых пассажиры могли добраться до столицы Грузии до возобновления прямого авиасообщения», передает Profi.Travel.

«Так, самые дешевые билеты round trip в начале июня обойдутся от 37 с лишним тысяч рублей.

Конечно, прямой рейс в любом случае гораздо удобнее стыковки в Ереване или Минске, поэтому желающих посетить Тбилиси, безусловно, прибавится. Однако пока что это ничуть не выгоднее. Соответственно, и туроператорам не удастся установить на турпакеты в Грузию цены, которые смогут привлечь массового туриста», — отмечает портал.

Россия приостановила авиасообщение с Грузией в июле 2019 года из-за масштабных протестов, которые начались после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера, напоминает РБК.

10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс после этого сообщил, что российские перевозчики будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

Кроме того, граждане Грузии с 15 мая получили возможность посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала соответствующие указы Путина «очередной провокацией».