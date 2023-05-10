Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси и отменил визовый режим для граждан Грузии

Граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз, следует из указа президента РФ. Кроме того, Владимир Путин отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Однако, представители турбизнеса призвали дождаться решения грузинских властей. Так, президент республики Саломе Зурабишвили уже назвала сегодняшние указы Путина «очередной провокацией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 10 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Грузии смогут с 15 мая без оформления въездных виз посещать Россию на срок до 90 дней.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — следует из текста.

Визовый режим с Грузией был введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян с 2012 года — это случилось по инициативе тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили.

Согласно действующему грузинскому законодательству, граждане РФ могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до одного года.

Другим сегодняшним указом президент РФ отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны Тбилиси в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, напоминает ТАСС.

Когда возобновятся полеты в Тбилиси

Российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, утверждают в Минтрансе РФ.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — сообщили в ведомстве.

Шансы на то, что авиакомпании выйдут на маршрут уже в ближайшее время, увеличились после заявления МИД России, последовавшего за решением Кремля. Министерство отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию.

«Решения Москвы идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Когда появятся туры в Грузию

Российские туроператоры смогут предложить туры в Грузию уже до конца мая, утверждают участники рынка. Однако главным условием для этого станет не скорость принятия решений российскими авиавластями, а реакция грузинской стороны, пишет Profi.Travel.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, решение является очень позитивным для туризма сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это позволит туроператорам расширить предложения по выездным турам на лето.

Грузия может стать очень популярным транзитным узлом для путешествий в Европу. Многие лоукостеры из ЕС имеют обширные полетные программы из Тбилиси и других аэропортов.

«Если перевозчики подготовят запросы на допуски в ближайшее время, то они получат разрешения и согласуют слоты уже до конца мая», — полагает Горин.

В пресс-службе туроператора «Интурист» порталу сообщили, что «работа с Грузией не прекращалась». «Мы имеем контрактинг отелей, принимающие компании, поэтому сразу после начала продаж авиабилетов мы сможем предложить туристам туры по этому направлению», — указал представитель компании.

В компании FUN&SUN отметили, что спрос на Грузию есть, но именно отсутствие прямого авиасообщения оставалось главным сдерживающим фактором.

Как полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, полеты между РФ и Грузией могут возобновиться в течение месяца, если Грузия не выдвинет сложные условия. Представители турбизнеса призвали дождаться решения грузинских властей.

В свою очередь, президент республики Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние указы Путина «очередной провокацией»:

«Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила она.