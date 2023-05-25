Через Тбилиси открывают авиатранзит в пять городов Европы. Сколько стоят билеты

Транзитные авиарейсы через Тбилиси в пять городов Европы запустит Georgian Airways. По словам основателя грузинской авиакомпании Тамаза Гаиашвили, самолеты будут летать в Италию, Францию, Австрию, Грецию и на Кипр. По мнению бизнесмена, спрос на этих маршрутах будет «достаточным», но в саму Грузию напрямую пока летают немногие россияне.

Через Тбилиси в Европу запустят транзитные рейсы. Об этом со ссылкой на основателя авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили сообщает телеканал RTVi.

Полеты планируется с 15 июня совершать в Милан, Париж, Вену, кипрскую Ларнаку и греческие Салоники.

«Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — заявил Гаиашвили журналистам.

По его мнению, пассажиропоток между Россией и Грузией должен с течением времени восстановиться. Он также выразил надежду, что впредь сообщение прерываться не будет.

«Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай Бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — сказал грузинский бизнесмен.

По данным Aviasales, грузинская Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену с пересадкой в Тбилиси:

Из Москвы в Вену рейсы будут производиться по четвергам и воскресеньям, стоить билет будет от 50,4 тыс. рублей в одну сторону. Из Москвы в Париж летать самолеты будут по пятницам и вторникам, билет будет стоить от 68 тыс. рублей в одну сторону.

Запрет на полеты в Грузию действовал в России с 2019 года, и был снят 15 мая 2023 года. Тогда же указом президента РФ был отменен визовый режим для грузинских граждан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после этого объявила бойкот Georgian Airways – компания решила возобновить полеты в Москву. В свою очередь Тамаз Гаиашвили сообщил, что Georgian Airways больше не будет пускать на борт своих самолетов грузинского президента.

«Больше не будет с нами [Саломе Зурабишвили] летать. Компания приняла такое решение, так и будет дальше», — сказал он.

Сейчас спрос на билеты в Грузию растет умеренно, добавил Гаиашвили. «Думаю, будет нужно время, реклама, чтобы люди знали, что такое существует, и тогда, я думаю, что пойдут пассажиры», — считает он.

По мнению предпринимателя, пассажиропоток должен начать расти, поскольку люди начнут летать в Тбилиси напрямую, а не с пересадкой. «Все потихонечку переходят на прямые рейсы», — подытожил Гаиашвили.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией и пригрозил, что грузинские компании могут попасть под санкции. Ведомство утверждает, что «сейчас не время наращивать отношения с Россией» и многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

«Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», — заявил представитель американского Госдепа.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву. По мнению главы государства, перевозчик пытается обогатиться за счет государства. По словам Зурабишвили, авиакомпания «готова на все за деньги», что подтверждается «радостными заявлениями» ее руководства о возобновления сообщения с РФ.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя призывы президента и протестующих прекратить авиасообщение с Россией, предположил, что оппозиционеры хотят «ухудшить положение людей, не думать об экономике и торговле». По словам Гарибашвили, нынешнее правительство в своих решениях, в том числе и по возобновлению полетов в РФ, руководствуется национальными интересами.