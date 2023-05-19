«Нежелательный рейс». Как в Тбилиси встретили первый за четыре года самолет из Москвы

Самолет российской авиакомпании «Азимут» в пятницу, 19 мая, совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Борт благополучно приземлился в столице Грузии, полет прошел штатно, передает корреспондент РИА Новости.
«Как сообщили члены экипажа, всего на борту находились 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными», — говорится в публикации.
По данным агентства, всех пассажиров угощали шампанским. Также компания «Азимут» выдала свои именные брелки.
«Не рады прямым рейсам из Москвы»
В ожидании прибытия рейса из российской столицы сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») выдвинулись в направлении международного аэропорта автоколоннами, чтобы «дать знать, что не рады прямым рейсам из Москвы».
Сам аэропорт оцепила полиция, в нем закрыли зал ожидания. На вопрос о причинах закрытия зала ожидания силовики отвечают: «Никакая причина», пишут СМИ.
В итоге встретить пассажиров у здания аэропорта собрались порядка 200 протестующих с плакатами. Начались задержания, силовики потребовали освободить проезжую часть, передает «Новая газета Европа».
«Полиция грубо задержала еще одного мужчину — его схватили за руки и за ноги несколько полицейских и понесли», — сообщила корреспондентка издания Paper Kartuli.
Протестующие кричат прибывающим «Монебо», что переводится с грузинского как «Рабы».
Оппозиционеры также попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту, однако полиция сумела остановить участников акции.
«Прибывшие в республику российские туристы неохотно общаются с журналистами. Представители оппозиционных телекомпаний задают им провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Патрульная полиция пытается обеспечить порядок», — отмечает РИА Новости.
Возобновление прямого авиасообщения
Напомним, президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты. «Азимут» 16 мая получил разрешение от Тбилиси на рейсы между двумя столицами.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» рейс, прибывший из Москвы в Тбилиси. По ее словам, перелет состоялся «вопреки желанию грузинского народа».
Напомним, в пятницу управление гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings, которая будет выполнять рейсы по маршрутам Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси и обратно по три раза в неделю. Отмечается, что Red Wings «нет в черном списке ЕС».
Ранее разрешение на полеты между странами получили российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways. Сотрудников последней обвинили в «предательстве национальных интересов».
Накануне официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе сожалеют в связи с тем, что Грузия не присоединилась к европейским санкциям против российского авиационного сектора и восстанавливает авиасообщение с РФ.
«Это решение грузинских властей вызывает обеспокоенность относительно пути вступления Грузии в ЕС в части соблюдения решений в области внешней политики, проводимой ЕС», — приводит его слова «Интерфакс».
Стано добавил, что на этой неделе Международная организация гражданской авиации связывалась с грузинскими властями, чтобы обсудить тему безопасности российского авиационного сектора и российских самолетов.