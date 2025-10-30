«Франкенштейн», «Новая волна», «Авиатор» и другие фильмы, выходящие в ноябре

Экранизации «Франкенштейна» Мэри Шелли (от Гильермо дель Торо!), «Бегущего человека» Стивена Кинга (от Эдгара Райта!) и «Авиатора» Евгения Водолазкина, история создания «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара (от Ричарда Линклейтера!), возвращение культового продюсера Сергея Члиянца с нереализованным сценарием Петра Луцика и Алексея Саморядова, новые части «Хищника» и «Иллюзии обмана» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в ноябре, и рассказывает о самых интересных.