На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Лемуры на йоге, фламинго в домике: самые забавные фото животных 2025 года

true
true
true

На ежегодный фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2025 поступило почти 10 тыс. заявок из 108 стран. В шорт-лист в итоге вошли 40 фотографий, три портфолио и десять видеороликов. На снимках — смеющиеся львы, сонная лягушка, белка с «плохой прической», слон, закрывающий ушами глаза, и даже танцующая горилла.

Финалисты будут оцениваться в категориях «Млекопитающие», «Птицы», «Рептилии, амфибии и насекомые», «Рыбы и другие водные виды». Отдельно оцениваются портфолио и видеоролики, также есть номинации для работ детей до 16 лет и юных фотографов до 25 лет. Победителей объявят 9 декабря на церемонии награждения в галерее OXO в центре Лондона.

Конкурс придумал фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс, много лет проживший в Восточной Африке. Он просматривал свои фотографии, и некоторые из них заставили его рассмеяться. Фотограф понял, что юмор не только развлекает, но и помогает привлечь внимание людей к угрозам, с которыми сталкиваются эти животные. Вскоре к нему присоединился фотограф Том Саллам, и в 2015 году в небольшом офисе в Уса-Ривер на склонах горы Меру на севере Танзании родилась премия Comedy Wildlife Photography Awards.

Финалисты конкурса в 2025 году — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами