Лемуры на йоге, фламинго в домике: самые забавные фото животных 2025 года

На ежегодный фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2025 поступило почти 10 тыс. заявок из 108 стран. В шорт-лист в итоге вошли 40 фотографий, три портфолио и десять видеороликов. На снимках — смеющиеся львы, сонная лягушка, белка с «плохой прической», слон, закрывающий ушами глаза, и даже танцующая горилла.

Финалисты будут оцениваться в категориях «Млекопитающие», «Птицы», «Рептилии, амфибии и насекомые», «Рыбы и другие водные виды». Отдельно оцениваются портфолио и видеоролики, также есть номинации для работ детей до 16 лет и юных фотографов до 25 лет. Победителей объявят 9 декабря на церемонии награждения в галерее OXO в центре Лондона.

Конкурс придумал фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс, много лет проживший в Восточной Африке. Он просматривал свои фотографии, и некоторые из них заставили его рассмеяться. Фотограф понял, что юмор не только развлекает, но и помогает привлечь внимание людей к угрозам, с которыми сталкиваются эти животные. Вскоре к нему присоединился фотограф Том Саллам, и в 2015 году в небольшом офисе в Уса-Ривер на склонах горы Меру на севере Танзании родилась премия Comedy Wildlife Photography Awards.

Финалисты конкурса в 2025 году — в галерее «Газеты.Ru».