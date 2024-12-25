Кооператив Оз: наш «Волшебник Изумрудного города» против их «Злой»

«Злошебник»? «Волзлая»? Российские кинотеатры проводят зиму с фанфиками по сказке Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Весь декабрь в неофициальном прокате показывают американский киномюзикл «Злая» с Синтией Эриво и Арианой Гранде — адаптацию знаменитого бродвейского шоу. А с 1 января экраны должна захватить отечественная сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», снятая по произведениям Александра Волкова. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про обе картины.

«Злая» (Wicked), реж. Джон М. Чу

Жители Страны Оз празднуют смерть Злой ведьмы Запада — зеленокожей Эльфабы (Синития Эриво), сгинувшей под домиком девочки Дороти, который принесло сюда ураганом. На место прибывает волшебница Глинда Добрая (Ариана Гранде). Отвечая на вопрос о предполагаемой дружбе с Эльфабой, она признает, что была с ней знакома. После чего вспоминает историю их сложных отношений, начавшихся с совместного поступления в университет Шиз и обучения на тамошнем факультете магии.

Сказка американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», впервые опубликованная в 1900 году, за дюжину декад обросла страшным количеством обработок, переосмыслений и фанфиков. Для обитателей постсоветского пространства главным из них остается цикл Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (о нем речь пойдет ниже), а для самих американцев — мюзикл «Злая», поставленный по книге Грегори Магвайра «Ведьма: Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз». В своем романе, написанном почти веком позднее оригинала, Магвайр попытался рассказать историю злодейки из баумовской сказки так, как это сделал бы Чарльз Диккенс: с чувством, с толком, с расстановкой. До этого у Эльфабы не было даже имени (Магвайр вывел его из инициалов Баума — ЛФБ), а ее антагонизм был само собой разумеющимся. На размышления о природе зла Магвайра натолкнуло невероятно жестокое убийство двухлетнего Джеймса Балджера. Которое, как выяснилось, совершили другие дети — двое десятилеток.

Изначально по роману хотели снять фильм, но в итоге решили сделать мюзикл. При переносе на сцену история стала менее шокирующей (если до «Ведьмы» Магвайр был детским писателем, то этот текст получился строго для взрослой аудитории), однако сохранила заложенные автором идеи.

А спустя почти 20 лет «Злая» все-таки добралась до кинотеатров. В том числе — неофициально — до российских. Конечно, смотреть это дело в «параллельном» прокате, с дублированными песнями, то еще извращение; все-таки на главные роли тут не зря брали певиц Синтию Эриво и Ариану Гранде. Конечно, никто не мешает заявиться на сеанс в наушниках и попытаться вовремя включать оригинальный саундтрек вручную (тоже, разумеется, официально недоступный в России). Тогда, впрочем, возникает большой соблазн закрыть глаза — и не открывать их до конца фильма, что лишает всю затею смысла.

close Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Universal Pictures

Спето, станцовано и снято в «Злой» все достаточно прилично — все-таки чувствуется рука режиссера картины «Шаг вперед 2: Улицы». По всем этим параметрам фильм тем не менее уступает другому киномюзиклу с компьютерными обезьянами, байопику Робби Уильямса «Быть лучше».

А еще разглядеть этот праздник зачастую бывает довольно сложно: по не вполне объяснимым причинам примерно половину кадров «Злой» было решено утопить в свете. Из-за этого передний и задний планы лишаются контраста и сливаются в один — плоский и невзрачный. Ощущения от этого такие, будто из зрительного зала переместился в комнату для допросов, где тебе по законам жанра тычут лампой прямо в физиономию. Последнее красиво рифмуется с тем обстоятельством, что в сущности «Злая» это мюзикл про иноагентов в волшебной автократии: говорящих животных тут последовательно поражают в правах и в какой-то момент, например, запрещают преподавание. Но глазам от этого легче не становится.

close Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Universal Pictures

Если со светом тут вполне успешно сели в лужу, то похожая операция с цветом скорее не удалась. По всей видимости, наследие фильма Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз», одного из центральных достижений «Техниколора», настолько сильно, что целиком лишить этот материал ярких красок попросту невозможно. Чу, по собственным словам, стремился их приглушить в погоне за большей правдоподобностью экранной реальности. На самом же деле погружению в нее мешает не пестрая палитра, а переизбыток компьютерной графики, доминирующей над практическими эффектами.

К сожалению, и этот волшебник оказался скорее шарлатаном. Какое-то удовольствие от его представления, впрочем, получить можно.

close Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Universal Pictures

Оригинальное название: Wicked

Дата премьеры: 3 ноября 2024 года

Дата выхода в России: 30 ноября 2024 года

Продолжительность: 160 минут

Режиссер: Джон М. Чу

В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Джефф Голдблюм, Итан Слейтер, Мишель Йео, Питер Динклэйдж

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», реж. Игорь Волошин

Как мы уяснили в начале года из «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, когда не хотят обидеть автора, говорят: «Была проделана большая работа». После того, как эту же фразу произнесла со сцены кинотеатра «Октябрь» маленькая Катя Червова, исполнительница главной роли в «Волшебнике Изумрудного города» Игоря Волошина (вряд ли смотревшая свежую экранизацию Булгакова), в зрительном зале послышались нервные смешки.

Червова, впрочем, права: работа была проделана действительно большая (пускай и неудачная). Планы — мегаломанские: компания «Централ Партнершип» рассчитывает на доминацию в новогоднем прокате на протяжении всех 2020-х, из «Волшебника» планируется выжать сперва трилогию, а затем четвертую часть про Урфина Джюса (она заявлена на 2029 год). Скорее всего, им суждено сбыться: приключенческое шестикнижие Александра Волкова, начатое еще 85 лет назад, напитано любовью поколений — серией зачитывались все, от бумеров до миллениалов (благодаря специфическим вкусам последних, к слову, имя главной героини Элли теперь не кажется инородным). Это беспроигрышная ставка.

Последнее как будто бы развязывает ответственным руки в области халтуры. Чем, кажется, в некоторых случаях не побрезговали воспользоваться. Местами «Волшебник Изумрудного города», конечно, впечатляет — Трусливый Лев (его озвучивает Артур Ваха) и ураган нарисованы, не побоимся этого слова, превосходно. С ними соседствуют — иногда в одном кадре — саблезубые тигры и говорящая птица, поражающие уже в плохом смысле. Страшила (Евгений Чумак) и Железный дровосек (Юрий Колокольников) располагаются где-то в центре этого спектра.

Не слишком успешен «Волшебник» и в качестве праздника кринжа: по упоротости он значительно проигрывает «Летучему кораблю» Ильи Учителя. На экране изредка мелькают светящиеся грибочки и Мигуны со зрачками-шайбами, но на этом психоделическая составляющая, к сожалению, иссякает.

close Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024) Централ Партнершип

Все это, однако, легко было бы простить, не подсмотри авторы у голливудских коллег порочную практику разбивать адаптируемое произведение как минимум на два полных метра. Обрывистый финал «Дороги из желтого кирпича» роднит «Волшебника» с той же «Злой» или, скажем, первой «Дюной» Дени Вильнева. Проблема в том, что этому финалу не предшествуют ни «Злая», ни тем более «Дюна». Фильм Волошина оказывается огрызком истории, который самым бессовестным образом выдают за полноценную картину, стоящую полноценного билета в кино. Лента «Волшебник Изумрудного года» сворачивается на подступах к Изумрудному городу и не показывает никакого волшебника; доверь этим людям экранизацию «Путешествия из Петербурга в Москву», они в лучшем случае дотянут до территории современных Химок, после чего сообщат, что продолжение следует…

close Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024) Централ Партнершип

В результате фильм Волошина закономерно оказывается крайне скучным зрелищем. А что еще хуже — невероятно душным. И так раздражающе неторопливое кино регулярно спотыкается о навязчивое желание завести разговор о важном: не залипайте, дети, в гаджеты, смотрите, какая красота вокруг. Делается это настолько нелепо и невпопад, что на месте юных зрителей «Волшебника» я бы начал залипать в телефон хотя бы назло родителям, которые меня на него привели.

Как пели в другом фильме по мотивам зарубежной сказки, обработанной по-русски, поучайте лучше ваших паучат. Разумеется, Волошин готовит и ремейк этого фильма тоже.

close Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024) Централ Партнершип

Дата премьеры: 18 декабря 2024 года

Дата выхода в России: 1 января 2025 года

Продолжительность: 103 минуты

Режиссер: Игорь Волошин

В ролях: Екатерина Червова, Денис Власенко, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева

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