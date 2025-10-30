На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Корни», «Хлеб», SEREBRO: кто пришел на премию Жара Media Awards

30 октября в Москве на площадке LIVE АРЕНА прошла церемония вручения ежегодной премии Жара Media Awards.

Ведущие премии: Дима Масленников и Валя Карнавал, Карина Мурашкина и Прохор Шаляпин, Леон Кемстач и Milana Star.

«Жара MEDIA AWARDS — это не только захватывающее шоу, но и возможность отметить наиболее прослушиваемые треки года», — говорится на сайте премии.

Как раз своими треками публику порадовали JONY, Люся Чеботина, Джиган, Элджей, Олег Майами, Леша Свик, NЮ, Акмаль, Юлия Гаврилина, SEREBRO, «Хлеб», Нюша, Loc-Dog и другие звезды.

Премия вручается телеканалом «ЖАРА TV» с 2018 года.

