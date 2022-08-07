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Культура

«Добыча»: приквел «Хищника», в котором пришельца-убийцу побеждает охотница-команч

Рецензия на фильм «Добыча» — приквел первого «Хищника»

На стриминге Hulu состоялся релиз научно-фантастического боевика «Добыча». Это приквел культового экшена «Хищник», в котором противницей страшного пришельца в начале XVIII века становится девушка из племени команчей. На взгляд кинокритика «Газеты.Ru» Павла Воронкова, «Добыча» — это лучшее, что случалось с франшизой со времен первой части.

Великие равнины, 1719 год. Девушка-команч Нару (Эмбер Мидфандер из сериала «Легион») служит в своем племени целительницей, но мечтает стать охотницей — хотя все остальные считают, что она на это не способна. Когда в небе над ее поселением пролетает корабль инопланетянина Хищника, Нару принимает его за священную Громовую птицу и решает, что это знак: настал час пройти обряд посвящения в воины — начать охоту за существом, которое охотится на нее.

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Кадр из фильма «Добыча» (2022)

20th Century Studios

Шесть лет назад режиссер Дэн Трахтенберг сделал себе имя на ленте «Кловерфилд, 10», сиквеле — или скорее «духовном наследнике» — «Монстро», еще одного научно-фантастического хита с кровожадными инопланетянами. Стараниями Трахтенберга продолжение работало, при этом почти целиком обходясь без самих инопланетян: с функцией монстров там отлично справлялись люди. Успешно перевернув одну франшизу с ног на голову, постановщик взялся поставить на место другую.

«Добыча» Трахтенберга, что называется, возвращает «Хищника» к истокам (так говорят, кажется, про каждую новую часть, но тут уж правда как в старые добрые — и в кои-то веки правда успешно). Все ключевые составляющие на месте: это снова история о схватке человека со смертоносным пришельцем, в которой с превосходящей физической силой и изощренными орудиями убийства способны тягаться лишь людские интеллект и воля. А сама битва вновь происходит на лоне ослепительной природы — только вместо джунглей Центральной Америки кадр здесь заполняют леса и поля в глубине североамериканского континента.

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Кадр из фильма «Добыча» (2022)

20th Century Studios

Разница в том, что на первом плане впервые оказывается женщина, а что еще важнее — представительница коренного народа Америки. Всего несколько лет назад она выступала бы разве что сайдкиком главного героя — теперь же Нару заслуженно забирает себе все лавры. Это, во-первых, помещает «Хищника» в освежающую профеминисткую систему координат (похожее недавно произошло с хоррор-франшизой «Поворот не туда», получившей отличный фем-ребут), пускай такая операция и осуществляется сильно в лоб — тезисы категории «я опасна, потому что во мне не видят угрозы» беззастенчиво проговариваются в диалогах, святая простота. А во вторых, адаптирует к сегодняшнему дню постколониальный посыл оригинальной ленты с Арнольдом Шварценеггером, будто бы растерянный в сиквелах.

«Добыче», конечно, в этом смысле все же есть, куда стремиться — это не идеальное «воук»-кино. Изначальная задумка снять фильм целиком на языке команче так и не состоялась (у авторов получилось добиться разве что записи команчского дубляжа), так что в какой-то момент картина начинает выглядеть — точнее, звучать — совершенно абсурдно: Нару и ее соплеменники говорят по-английски со вкраплениями команче, а возникающие вдруг во второй половине французские вояжеры — на французском, который не переводится даже в субтитрах.

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Кадр из фильма «Добыча» (2022)

20th Century Studios

Не идеальна «Добыча» и как развлекательный кровавый экшен. Сценарист Патрик Эйсон, прежде писавший только отдельные эпизоды сериалов и не работавший на полных метрах, с трудом выдерживает темп: у ленты совсем уж неспешный первый акт, вполне способный отпугнуть зрителя, настроенного на обилие вывернутых кишок. А оператор Джефф Каттер, чудесно фиксирующий великолепные пейзажи, в боевых сценах (к слову, прекрасно схореографированных) все время норовит ткнуть объективом куда-то в сторону от захватывающего действа.

Впрочем, даже с этими огрехами лента Трахтенберга воспринимается пусть не огромной, но все-таки удачей: она восхитительно красива, избегает голливудской моды на легасиквелы (ограничиваясь рядом изящных отсылок для почитателей) и действительно проводит франшизу по неизведанным землям. И, наконец, спустя многие годы попыток породнить «Хищника» с «Чужим», дарит серии собственную Эллен Рипли. В принципе, этого более чем достаточно.

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