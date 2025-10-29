10 звезд, которых погубил инсульт

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В эту дату в больницах и поликлиниках проходят лекции, беседы, школы здоровья: их цель — помочь людям узнать как можно больше о причинах и способах профилактики, о том, как распознать инсульт и что делать, если он случился, тем более что происходит он зачастую внезапно.

Инсульт — одна из самых распространенных причин смертей в России и мире, к тому же он в последнее время молодеет. Рассказываем 10 историй инсульта знаменитостей, которые привели к самому печальному исходу.