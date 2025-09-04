Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Итальянский предприниматель и основатель модного дома Armani, один из самых влиятельных дизайнеров в мире моды Джорджо Армани умер на 92-м году жизни.

«С бесконечной скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы — Джорджо Армани», — говорится в заявлении модного дома.

Он «тихо» умер в окружении своих близких, сообщили в Armani.

Из-за болезни Армани был вынужден пропустить показы своего бренда на Неделе мужской моды в Милане в июне. За всю карьеру он пропустил показ впервые.

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В 1975 году вместе с партнером Серджио Галеотти основал собственный бренд — Giorgio Armani S.p.A. В 1980-х годах бренд Armani стал символом роскоши и статуса.

Сегодня Armani — это международная империя, включающая различные линии одежды (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange и др.), аксессуары, косметику и парфюмерию. Годовой оборот компании составляет около €2,3 млрд ($2,7 млрд).