Символ Лиссабона фуникулер «Глория» рухнул. Погибли 15 человек

В результате крушения вагона фуникулера «Глория» в столице Португалии Лиссабоне погибли по меньшей мере 15 человек, а 18 получили ранения и травмы, сообщают мировые СМИ со ссылкой на представителя городской скорой помощи. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. В больницу Сан-Жозе уже поступили семь пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии. Имена и гражданство жертв не называются, но известно, что среди пострадавших есть иностранцы: фуникулер очень популярен у туристов.

Похожая на трамвай вагонетка упала с большой высоты из-за обрыва троса. Она съезжала от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание.

«Лиссабон в трауре, это трагический, просто трагический для нашего города инцидент», — заявил журналистам мэр португальской столицы Карлуш Моэдаш.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, премьер-министр Луиш Монтенегро и правительство Португалии выразили соболезнования в связи с аварией и гибелью людей.

Фуникулер «Глория» — один из главных символов Лиссабона. Он расположен в центре города, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара. Протяженность маршрута — 265 метров. Линия была открыта в 1885 году и работала на паровом двигателе, а в 1915-м ее электрифицировали. Фуникулер остается одним из старейших в Европе. Считается, что «Глория» перевозит около трех миллионов человек в год — в основном туристов. В феврале 2002 года фуникулер признали национальным памятником.

Маршрут обслуживает муниципальная компания общественного транспорта Carris. Известно, что в 2022 году на линии был проведен капитальный ремонт, а в 2024-м — промежуточный. Ранее аварии уже случались, но не приводили к человеческим жертвам. Правоохранительные органы Португалии начали расследование.