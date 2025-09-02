На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть актеры неясные — как день или ночь»: 90 лет со дня рождения Гафта

2 сентября исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России, легендарного актера театра и кино Валентина Гафта.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957-м он окончил Школу-студию МХАТ и начал актерскую карьеру в Театре на Малой Бронной, а также работал на сценах Театра имени Моссовета, Ленкома и Театра сатиры. В 1969 году артист вошел в труппу «Современника», где сыграл свои самые известные роли — Петра Адуева в «Обыкновенной истории», Вершинина в «Трех сестрах» и городничего в «Ревизоре».

Помимо театра, актер активно снимался в кино. Зрителям он запомнился по фильмам «Гараж», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи». В общей сложности его фильмография насчитывает более сотни работ.

Гафт также был известен как поэт и автор эпиграмм, а среди его книг — «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

«Есть актеры понятные, как холодильник, — от них есть польза, но нет тепла. И загадки в таких актерах нет: их включают — они работают. А есть иные — неясные, как день или как ночь. Но ты вдруг понимаешь, что не наблюдаешь за ними, а живешь в том мире, который они создают», — писал Гафт в «Красных фонарях».

Артист был трижды женат. Его первой женой стала манекенщица Елена Изергина. Брак распался через восемь лет. В 1971 году у Гафта родился внебрачный сын Вадим от связи с художницей Еленой Никитиной. Затем актер женился на балерине Инне Елисеевой. В этом союзе родилась девочка Ольга. В 2002 году она покончила жизнь самоубийством в возрасте 29 лет.

Со своей главной любовью — Ольгой Остроумовой — Гафт познакомился на съемках фильма Эльдара Рязанова «Гараж» в 1979 году. Она была младше на 12 лет, у обоих была семья, и романа не случилось. Однако уже в 90-х случайная встреча, на которой оказалось, что оба остались одиноки и изранены прошлым, свела их снова. Остроумова и Гафт поженились в 1996 году — через 17 лет после знакомства. Свадьба состоялась в больнице.

«И все же в больнице это было гораздо лучше, чем выслушивать слова про семейное счастье и вальс Мендельсона», — вспоминал Гафт.

Они стали последней любовью друг для друга и прожили вместе почти 25 лет.
Забота Ольги Остроумовой помогла ему восстановиться после инсульта.

Гафт скончался 12 декабря 2020 года от последствий инсульта. Ему было 85 лет.

