Песчаная буря и сумасшедшие костюмы: как проходит Burning Man — 2025

В пустыне Блэк-Рок американского штата Невада проходит знаменитый ежегодный фестиваль Burning Man («Горящий человек»). Несмотря на огромные пробки, мощную песчаную бурю и ливни, десятки тысяч человек вновь собрались, чтобы своими руками построить временный мегаполис — Блэк-Рок-Сити, посвященный искусству и самовыражению.

Некоторые инсталляции стали жертвой сильного ветра с порывами до 80 км/ч. В частности, оказались повреждены «Дом оргий» и арт-объект украинских активистов «Черное облако». Не обошлось без пострадавших участников фестиваля.

В этом году ключевой инсталляцией стал «Храм глубин» (The Temple of the Deep), созданный испанским архитектором Мигелем Арраисом. Семиугольный черный купол, испещренный трещинами, выполнен из дерева. Внутрь храма ведут семь входов, а его общее пространство отражает планировку города.

Примечательно, что в Блэк-Рок-Сити нет магазинов, рынков и товарно-денежных отношений — участники восьмидневного фестиваля, называющие себя бернерами, обмениваются услугами и дарят подарки, следуя принципам социального эксперимента.

Впервые Burning Man состоялся в 1986 году. Впоследствии фестиваль масштабировался, а к 2022-му превратился в одно из главных тематических мероприятий в мире. Как и прежде, фестиваль завершится традиционным сожжением огромного деревянного человека.

Чем удивили бернеры в этом году — в галерее «Газеты.Ru».