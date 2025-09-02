Парад победы в Китае

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Торжества открыли 80 артиллерийских залпов — по числу лет, прошедших с момента капитуляции Японии. Первой на площадь вышла рота почетного караула, после чего началось шествие военных расчетов и демонстрация техники.

На трибунах собралось более 50 тыс. зрителей. В течение часа они наблюдали за пролетом воздушных эшелонов, прохождением пеших парадных расчетов, колонн военной техники и завершающим пролетом эскадрильи. В параде участвовали 45 расчетов, более 100 самолетов и вертолетов, а также десятки образцов новейшего вооружения — от гиперзвуковых ракет и беспилотных систем до танков нового поколения и палубных самолетов.

Перед началом парада председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с речью, заявив: «Человечество имеет общую судьбу. Только равноправное отношение между странами и народами, жизнь в гармонии позволит обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и предотвратить повторение исторических трагедий». Затем он принял смотр войск, выстроившихся вдоль проспекта Чанъаньцзе.

В числе иностранных гостей присутствовали президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и главы еще 25 государств.

Организаторы отмечали, что этот парад стал крупнейшим за последние годы, объединив демонстрацию военной мощи и исторической памяти.

Война сопротивления японской агрессии началась в 1931 году со вторжения армии Японии в Маньчжурию. В 1937 году боевые действия приобрели масштаб тотальной войны. По данным китайских историков, в ходе конфликта погибли и были ранены около 35 млн человек, преимущественно мирные жители. В декабре 1937 года произошла Нанкинская резня, жертвами которой стали около 300 тыс. человек. В августе 1945 года СССР вступил в войну против Японии, проведя Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, в которой войска Забайкальского фронта потеряли 2228 военнослужащих. Это сражение стало одним из последних этапов Второй мировой войны в Азии.

