В России переобъявили в розыск автора «Мышления миллионера»

Блогера-миллионника Гусейна Гасанова (известен как автор курса «Мышление миллионера», на котором обещал научить подписчиков зарабатывать деньги честно и быстро рассчитываться по кредитам) переобъявили в розыск в РФ. Об этом свидетельствует информация в базе данных МВД России.

В качестве основания для розыска ведомство указало, что блогера ищут по статье УК.

В мае этого года Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал Гасанова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Тогда МВД уже объявляло молодого человека в розыск, и в электронной базе министерства появилась карточка с его данными.

После этого блогер заявил, что «на деле все не так драматично»: вопросы по налогам он решил в прошлом году, а юристы работают над ситуацией. Однако вскоре СМИ выяснили, что Гасанов продал трехкомнатную квартиру за 100 млн руб. в Москве, а потом лишился всего бизнеса в России.

С 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

Ранее «самая успешная бизнес-мама» оформила банкротство.