Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала последнюю компанию блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о фирме «Банда Фудс», которую Гасанов открыл в 2023 году. Компания выпускала роллы, однако бизнес не принес прибыли. У «Банда Фудс» обнаружили долг в 800 тысяч рублей, отмечает SHOT. Гусейна обязали заплатить по счетам, но тот уехал из России.

20 августа налоговая служба ликвидировала компанию Гасанова — ООО «Банда». Знаменитость учредил фирму для продажи своих курсов личностного роста. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», юридический адрес бизнеса недостоверен, как и информация о должностных лицах. Сейчас ФНС России решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы.

Кроме того, на курсы Гасанова подали два иска на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч рублей. Известно, что Гасанов вышел из состава учредителей незадолго до судов.

Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере 14 мая. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

