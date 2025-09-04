На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

SHOT: налоговая ликвидировала последнюю компанию блогера Гасанова в России
close
Гусейн Гасанов/vk.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала последнюю компанию блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о фирме «Банда Фудс», которую Гасанов открыл в 2023 году. Компания выпускала роллы, однако бизнес не принес прибыли. У «Банда Фудс» обнаружили долг в 800 тысяч рублей, отмечает SHOT. Гусейна обязали заплатить по счетам, но тот уехал из России.

20 августа налоговая служба ликвидировала компанию Гасанова — ООО «Банда». Знаменитость учредил фирму для продажи своих курсов личностного роста. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», юридический адрес бизнеса недостоверен, как и информация о должностных лицах. Сейчас ФНС России решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы.

Кроме того, на курсы Гасанова подали два иска на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч рублей. Известно, что Гасанов вышел из состава учредителей незадолго до судов.

Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере 14 мая. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Ида Галич задолжала ФНС несколько сотен тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами