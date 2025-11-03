На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Самая успешная бизнес-мама» Лиза Миллер оформила банкротство

Mash: блогер Лиза Миллер оформила банкротство, чтобы не платить долги
Лиза Миллер/VK

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), которая позиционирует себя в сети «самой успешной бизнес-мамой», оформила банкротство, чтобы не платить 233 млн рублей долгов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, активов бизнес-коуча оказалось недостаточно, чтобы рассчитаться с долгами. В связи с этим в апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал Батюту неплатежеспособной. Квартиры блогера в Краснодаре и в Москве могут продать, чтобы погасить задолженность. В частности, 66-метровая «двушка» в Москве, в которой проживает муж коуча, уже под арестом.

Сама Лиза живет в Дубае и продолжает продавать свои курсы по схеме скандально известных коллег Лерчек и Елены Блиновской. В ее блоге в запрещенной в России соцсети насчитывается более 6 млн подписчиков.

31 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Лизы Миллер. Ее подозревают в легализации средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей. По информации следователей, блогер легализовала часть суммы путем финансовых операций. В ближайшее время следователи СК РФ планируют заочно предъявить Миллер обвинение, а также объявить ее в розыск.

Ранее квартиру блогера Subo в Подмосковье арестовали из-за долгов перед ФНС.

