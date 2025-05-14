Гусейн Гасанов заочно арестован. Автора «Мышления миллионера» обвинили в неуплате налогов

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. МВД объявило молодого человека в розыск — в электронной базе министерства появилась карточка с его данными. Чем известен Гасанов и какие у него возникали проблемы с законом — в материале «Газеты.Ru».

Как следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы, решение о заочном аресте Гусейна Гасанова вынесли еще 23 апреля.

Спустя пару дней, 25 апреля решение обжаловали. Блогера обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере — по части 4 статьи 174 УК России. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — семь лет лишения свободы, а также штраф в размере зарплаты или других доходов за период до пяти лет.

МВД России объявило блогера в розыск. На сайте министерства опубликовали карточку с информацией о нем:

«Пол: мужской, национальность: азербайджанец, дата рождения: 05.06.1994, место рождения: РФ, г. Санкт-Петербург <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ».

В пресс-службе СК подтвердили, что в отношении блогера расследуют уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2019—2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей.

В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций. Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение <…> Он объявлен в международный розыск», — уточнили в Следкоме.

Гусейн Гасанов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отверг обвинения в свой адрес.

«Банда, у меня сегодня не день рождения, но спасибо за ваше внимание, переживания и теплые слова. Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом», — написал блогер.

По информации Mash, с 2024 года Гасанов не живет в России, он уехал в Азербайджан. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что блогер уехал в ОАЭ.

Проблемы с законом

В июне прошлого года Федеральная налоговая служба потребовала взыскать имущество блогера на 112 млн рублей. Речь шла о двух автомобилях (Chevrolet и Rolls-Royce) и помещении в Красногвардейском проезде в Москве. Позже Гасанов погасил налоговую задолженность, и суд прекратил дело по иску ФНС.

В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала блогера мошенником и добавила, что после ее обращения в МВД несколько его компаний закрыли «за долги перед государством».

После объявления Гусейна Гасанова в розыск Мизулина напомнила, что впервые обратилась в правоохранительные органы в связи с его «инфомошеннической деятельностью» еще в 2023 году .

Кто такой Гусейн Гасанов

Блогер родился в 1994 году в Петербурге и окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Будучи студентом, выступал в КВН, а после начал снимать видеоролики и завел личный блог. Гусейна Гасанова знают как автора курса «Мышление миллионера». Он обещал научить подписчиков зарабатывать деньги честным трудом и быстро рассчитываться по кредитам . На аккаунт Гасанова в Instagram подписаны более 30,1 млн человек, а на его YouTube-канал — 1,37 млн.

В марте 2019 года блогер объявил о розыгрыше Mercedes-Benz G-Klasse II, победителя определяли случайным образом. Премиальный автомобиль выиграла 17-летняя украинка, а позже выяснилось, что Mercedes был подержанным и с несколькими штрафами. Гасанова тогда обвинили в подтасовке результатов конкурса.

В 2020-м его лишили водительского удостоверения на три месяца за скрытые номера машины, на которой он ехал по проспекту Маршала Жукова. В июле 2021 года блогера вновь лишили прав, но уже за отказ пройти медицинское освидетельствование (Гасанова заподозрили в вождении в пьяном виде).

В одном из интервью Гасанов рассказал, что выбрал бы другой образ жизни, если бы его семья была против.

«Моя семья безумно гордится мной. Если бы они были против того, чем я занимаюсь, я бы не занимался всем этим. Я для них очень много делаю и получаю от этого удовольствие», — отметил блогер и добавил, что ищет девушку, на которой сможет жениться.